«Φρένο» στις υπερχρεώσεις των τραπεζών – Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί τον Ιούνιο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να μπει «φρένο» στις υπερχρεώσεις των τραπεζών. Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο «μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές».

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στους όρους δανεισμού και αποτελεί μια ουσιαστική και κρίσιμη μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες και συναλλαγές μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις.

Νέο τοπίο

Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

Να μπει τέλος στο καθεστώς με τα ψιλά γράμματα

Να μπει τέλος στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών

Να δοθεί η δυνατότητα στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες χωρίς αιτιολογία.

Να δοθεί το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο.

Να μπει πλαφόν στην προσαύξηση από ένα τέτοιο δάνειο την περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30% έως 50%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ξεκαθαρίσει πως όλα αυτά θα ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και μετά, επισημαίνοντας ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους έναντι άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα.

Ενίσχυση διαφάνειας

Παράλληλα, οι πιστωτές υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς, πλήρεις και κατανοητές πληροφορίες πριν από την υπογραφή.

Επίσης καθίσταται υποχρεωτικός ο ουσιαστικός έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας ενώ σε περίπτωση απόρριψης αίτησης δανείου, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για τους λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ)περιλαμβάνονται, πέραν του επιτοκίου, και όλες οι επιπλέον χρεώσεις (π.χ. έξοδα φακέλου).

Το νομοσχέδιο εισάγει και υποχρεώσεις για τους πιστωτές σε περιπτώσεις καθυστερήσεων. Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία είσπραξης, οι δανειολήπτες θα ενημερώνονται έγκαιρα και θα τους προτείνονται λύσεις, όπως ρυθμίσεις ή αναδιάρθρωση οφειλών, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης.