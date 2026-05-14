Στη Γερμανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη βράβευση Ντράγκι

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει σήμερα στη Γερμανία για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκι, ο οποίος συνέδεσε τη σταδιοδρομία του με τη σωτηρία του ευρώ.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γερμανία έχει παράλληλα συμβολικό χαρακτήρα. Στο Άαχεν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τελετή απονομής του διεθνούς βραβείου «Καρλομάγνος» στον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, μια διάκριση για τις υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ελληνική συμμετοχή στην τελετή και η ομιλία του κ. Μητσοτάκη αναδεικνύουν τη στρατηγική στόχευση της χώρας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναδείξει την Ελλάδα ως αξιόπιστο εταίρο σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας.

Στο παρασκήνιο, ρεπορτάζ από Βρυξέλλες σημειώνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση πιέζει για μεγαλύτερη εμπλοκή σε διεθνείς αποστολές ναυτιλιακής ασφάλειας και εξετάζει παράλληλα συνεργασίες με άλλες χώρες της Ε.Ε., ώστε η ελληνική συμμετοχή να έχει πολλαπλά οφέλη: στρατηγική προβολή, ενίσχυση της ναυτιλιακής ασφάλειας και δημιουργία πολιτικών γεφυρών στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Η ασφάλεια στο προσκήνιο

Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή ή διεθνή επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία και σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ. Όπως τόνισε, η συμμετοχή πιθανότατα θα γίνει με μία φρεγάτα, ενώ η Ελλάδα ήδη συμμετέχει σε επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας αυτής για την Ελλάδα: «Έχουμε άμεσο συμφέρον στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Είμαστε μια μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία και κορυφαία ναυτιλιακή χώρα, συνεπώς η ναυτιλία αποτελεί ζωτικό στοιχείο της οικονομίας μας», ανέφερε σε συζήτηση με τον Μπεν Χολ, Europe Editor των Financial Times, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προβάλλει το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενθαρρύνοντας τους εταίρους της Ε.Ε. να μετατρέψουν τις δηλώσεις σε πράξη, πάντα όμως υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επανέφερε τη συζήτηση για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό προς χρηματοδότηση των αυξημένων αναγκών των κρατών-μελών στον τομέα της άμυνας. Όπως επεσήμανε, ορισμένες χώρες διαθέτουν δημοσιονομικό περιθώριο, άλλες όχι, αλλά για να κινηθεί δυναμικά η Ευρώπη στον τομέα της άμυνας –που για τον ίδιο αποτελεί το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό– είναι απαραίτητος ένας συντονισμένος μηχανισμός χρηματοδότησης σε επίπεδο Ε.Ε., πάντα με σεβασμό στη στρατηγική αυτονομία της και χωρίς νέες εξαρτήσεις.

 

