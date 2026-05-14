Ισραήλ – Λίβανος: Νέος γύρος συνομιλιών την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον υπό τη σκιά των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών

Αξιωματούχοι από το Ισραήλ και τον Λίβανο αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον αργότερα την Πέμπτη για έναν τρίτο γύρο συνομιλιών μετά την κήρυξη της εκεχειρίας.

Ο Λίβανος πιέζει για μια μόνιμη ανακωχή και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα εδάφη του, ενώ το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα συζητήσει καμία αποχώρηση όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή κατά μήκος των βορείων συνόρων του.

Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι η χώρα του θα επιδιώξει την «εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός» κατά τις συνομιλίες στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Το πρώτο πράγμα είναι να μπει ένα τέλος στον θάνατο και την καταστροφή», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP, διατηρώντας την ανωνυμία του.

Οι δύο πλευρές είχαν συναντηθεί τελευταία φορά στις 23 Απριλίου στον Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια παράταση της εκεχειρίας για τρεις εβδομάδες, εκφράζοντας αισιοδοξία για μια ιστορική συμφωνία.

Τότε, ο Τραμπ είχε προχωρήσει στην τολμηρή πρόβλεψη ότι, εντός της τρέχουσας περιόδου εκεχειρίας, θα υποδεχόταν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν στην Ουάσινγκτον για μια ιστορική, πρώτη σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η σύνοδος δεν πραγματοποιήθηκε, με τον Αούν να ξεκαθαρίζει ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει μια συμφωνία ασφαλείας και να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις πριν από μια τέτοια συμβολική συνάντηση-ορόσημο.

Η εκεχειρία, η οποία έχει παραταθεί έως την Κυριακή, τέθηκε αρχικά σε ισχύ στις 17 Απριλίου.

Έκτοτε, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 400 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία των λιβανέζικων αρχών.

Το Ισραήλ έχει ορκιστεί να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία. Η ένοπλη σιιτική οργάνωση ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απαιτεί μια καθολική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο πριν από οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου, προκαλώντας εκνευρισμό στον Τραμπ καθώς αρνείται τις εκκλήσεις του για μια συμφωνία υπό τους δικούς του όρους.

