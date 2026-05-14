Συγκλονιστικό βίντεο: Αστυνομικός στο Τενεσί απεγκλωβίζει μητέρα και παιδιά από φλεγόμενο σπίτι

Ένα βίντεο από κάμερα σώματος που κόβει την ανάσα κατέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που ένας αστυνομικός στο Τενεσί όρμησε μέσα σε ένα σπίτι τυλιγμένο στις φλόγες, για να διασώσει μια μητέρα και τα δύο παιδιά της.

Η Ρέιτσελ Μπλέιλοκ, η μητέρα που σώθηκε, περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια την αυτοθυσία του αστυνομικού, ο οποίος υποβάθμισε το γεγονός σαν να ήταν μια απλή μέρα στη δουλειά, την ώρα που εκείνη ένιωθε ανήμπορη να αντιδράσει.

Η ηρωική επέμβαση του αστυνομικού

Το περιστατικό συνέβη στο Χίξον, λίγο πριν από τις 10 μ.μ. τοπική ώρα την 1η Μαΐου, όταν ο αστυνομικός Ρότζερς του Αστυνομικού Τμήματος της Τσατανούγκα έφτασε πρώτος σε ένα διώροφο κτίριο που παραδιδόταν στις φλόγες.

Σύμφωνα με το υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το τμήμα τη Δευτέρα, μόλις οι γείτονες ενημέρωσαν τον Ρότζερς ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι, εκείνος ανέλαβε δράση αμέσως.



Ο αστυνομικός πήρε στην αγκαλιά του την 4χρονη Μάρλοου μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο, ενώ η μητέρα ακολούθησε μαζί με τον 10χρονο γιο της, Τσαρλς.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε έναν πυροσβεστήρα για να σβήσει τις φλόγες που εξαπλώνονταν ραγδαία στην μπροστινή βεράντα.

«Ήταν έτοιμος να ξαναμπεί μέσα»

Η Ρέιτσελ Μπλέιλοκ, μιλώντας στο Newschannel9, περιέγραψε την απόγνωση που ένιωσε πριν από την εμφάνιση του αστυνομικού.

«Συνεχίζω να σκέφτομαι, πώς θα κατάφερνα να κατεβάσω δύο παιδιά από τις σκάλες; Απλώς την άρπαξε [την κόρη μου], και ήταν πρόθυμος να ξαναμπεί μέσα. Και προσπαθούσα να του πω ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος εκεί, αλλά εκείνος ανέβαινε ξανά πάνω», περίεγραψε.

«Προσπάθησα να τον ευχαριστήσω εκείνο το βράδυ, και απλώς το υποβάθμιζε, λες και ήταν μια ακόμη μέρα στη δουλειά, αλλά αυτή είναι η μικρή μου κόρη», πρόσθεσε φανερά συγκινημένη.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανένας δεν τραυματίστηκε από την πυρκαγιά.