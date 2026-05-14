Μπριζίτ Μακρόν: «Δεν ψάχνω ποτέ το κινητό του συζύγου μου» – Διαψεύδει τα περί «σκηνής ζηλοτυπίας» για την Ιρανή ηθοποιό

Έναν χρόνο μετά το πολυσυζητημένο περιστατικό στο αεροδρόμιο του Ανόι, το φερόμενο «χαστούκι» της Μπριζίτ Μακρόν απέναντι στον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν, έρχεται ξανά στο προσκήνιο, με το περιβάλλον της Πρώτης Κυρίας να διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με τρίτα πρόσωπα ή ότι έλεγξε το κινητό τηλέφωνο του Γάλλου Προέδρου.

Ο δημοσιογράφος του Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, στο βιβλίο του «Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι» που κυκλοφόρησε αυτή την Τετάρτη, προσφέρει μια διαφορετική ερμηνεία για τη χειρονομία που κατέγραψαν οι κάμερες τον Μάιο του 2025.

Το χρονικό της «δημόσιας σκηνής»

Κατά την άφιξή τους στο Βιετνάμ, την ώρα που άνοιγε η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους, οι κάμερες απαθανάτισαν την Μπριζίτ Μακρόν να απωθεί με το χέρι της το πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν — μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν τότε ως χαστούκι.

Ενώ αρχικά το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου έκανε λόγο για βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αργότερα για συνηθισμένα «πειράγματα» του ζευγαριού, ο Ταρντίφ παρουσιάζει ένα διαφορετικό σενάριο.

Σύμφωνα με τις πηγές του, ο Μακρόν διατηρούσε για μήνες μια «πλατωνική σχέση» με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί.

«Αυτό είναι που μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα από το στενό τους περιβάλλον», δήλωσε ο Φλοριάν Ταρντίφ στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL την Τετάρτη.

Το μήνυμα και ο καβγάς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, κάποια από τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν «προχωρούσαν αρκετά μακριά», περιλαμβάνοντας φράσεις όπως «σε βρίσκω πολύ όμορφη».

Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι η ένταση κλιμακώθηκε μέσα στο αεροπλάνο, λίγο πριν την προσγείωση, όταν η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να διάβασε ένα μήνυμα της Φαραχανί στο κινητό του συζύγου της.

«Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε εντάσεις εντός του ζευγαριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα αυτή η ιδιωτική σκηνή να γίνει δημόσια», εξήγησε ο συγγραφέας, κάνοντας λόγο για έναν «αρκετά σημαντικό» καβγά.

Κατηγορηματική διάψευση από τη Μακρόν

Το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα στην εφημερίδα Le Parisien, τονίζοντας ότι η Πρώτη Κυρία δεν ελέγχει ποτέ το τηλέφωνο του συζύγου της.

«Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της», ανέφερε το προεδρικό περιβάλλον, προσθέτοντας ότι αυτή η λεπτομέρεια παραλείφθηκε από το βιβλίο.

Παράλληλα, στενοί συνεργάτες του Εμανουέλ Μακρόν επιμένουν στην αρχική εκδοχή του «αστείου».

«Ήταν μια στιγμή που ο Πρόεδρος και η σύζυγός του χαλάρωναν μια τελευταία φορά πριν από την έναρξη του ταξιδιού κάνοντας πλάκα», σχολίασε ένας συνεργάτης.

«Του αρέσει να κάνει αστεία στη γυναίκα του πριν από τέτοιες στιγμές… Και εκείνη αντιδρά πάντα έτσι», πρόσθεσε ένας άλλος.

Ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν είχε σπεύσει τότε να υποβαθμίσει το γεγονός δηλώνοντας: «Η σύζυγός μου και εγώ απλώς αστειευόμασταν, όπως κάνουμε συχνά. Όλοι πρέπει να ηρεμήσουν», τόνισε, αρνούμενος οποιονδήποτε «συζυγικό καβγά».