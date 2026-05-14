Μετρό Θεσσαλονίκης: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν για λίγη ώρα στα ασανσέρ δύο σταθμών – Τι συνέβη

Προβλήματα προκάλεσε σε σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης η πτώση στην τάση του ρεύματος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Εξαιτίας της ολιγόλεπτης διακοπής σε δύο σταθμούς, σε Βούλγαρη και Ανάληψη, υπήρξε αναστάτωση καθώς εγκλωβίστηκαν επιβάτες που ήταν εκείνη τη στιγμή στα ασανσέρ. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν άμεσα από την Πυροσβεστική.

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στον σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί το ασανσέρ λειτούργησε άμεσα με το που επανήλθε στην κανονική του τάση το δίκτυο.

Δείτε το βίντεο της ERTNews: