Στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Μαργαρίτης Σχοινάς – Το νέο πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ για την αλιεία

Νέο πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, συνοδευόμενος από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων) από σήμερα, 14 Μαΐου, έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλιείας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και η αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων.

Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία «πλέον παίρνει οριακές και ανησυχητικές διαστάσεις». Πρόσθεσε ότι «δουλεύουμε μαζί με την Ευρώπη και με το υπουργείο Οικονομικών για να βρούμε λύσεις, έτσι ώστε οι Έλληνες ψαράδες να μπορούν να φέρνουν στην αγορά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που είδαμε εδώ».

Στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, «χτυπά η καρδιά της ελληνικής αλιείας», είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την οργάνωση, την επάρκεια και τις τιμές των προϊόντων που διακινούνται εκεί.

Από την πλευρά του, ο κ. Καδής επισήμανε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε «με γρήγορα αντανακλαστικά» στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή».

Ανέφερε επίσης «ότι έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν τον αλιευτικό τομέα, ο οποίος πλήττεται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου, από τα τέλη Φεβρουαρίου έως το τέλος του έτους».

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Φρέντης Μπελέρης, χαρακτήρισε την επίσκεψη «μια σημαντική επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών» και τόνισε ότι «όλοι μαζί θα βοηθήσουν και θα διευκολύνουν τους αλιείς».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Νίκος Λυμπέρης, υπενθύμισε ότι ο ΟΚΑΑ διαχειρίζεται τις 11 ιχθυόσκαλες της χώρας, από τις οποίες διακινούνται 60.000 τόνοι ψαριών ετησίως, σε σύγκριση με τους 220.000 τόνους που καταναλώνουν οι Έλληνες.

Τέλος, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου «Το Αιγαίο», Ευάγγελος Αραπάκης, ο οποίος εκπροσωπεί ιδιοκτήτες μηχανότρατων και γρι-γρι, σημείωσε πως «ζητάμε οπωσδήποτε μία επιδότηση, εάν θέλουμε να παραμείνει ζωντανός ο πρωτογενής τομέας της αλιείας στην Ελλάδα, διότι με αυτές τις τιμές του πετρελαίου οδηγούμαστε στην καταστροφή».