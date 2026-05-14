Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 145 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Έσπασε τα… κοντέρ ένας 29χρονος, ο οποίος οδηγούσε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης με ταχύτητα 145 χλμ/ ώρα. Ύστερα από έλεγχο των αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας (ρεύμα προς ανατολικά), συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σημειώνεται ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 60 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις (αλκοτέστ) με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα φαίνεται να έδειξαν τιμές 0,73 και 0,66 mg/l.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την Τροχαία.

