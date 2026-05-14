Αγωνία για υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς μπλέχτηκε η προπέλα ενός υποβρυχίου στα δίχτυα αλιευτικής τράτας, στο Δύσβατον μεταξύ Άνδρου και Τήνου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το υποβρύχιο ήταν εκεί στο πλαίσιο της μεγάλης άσκησης “Καταιγίδα” του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ψαράς είχε ρίξει δίχτυα, το υποβρύχιο «έπιασε» θορύβους και έκανε ανάδυση για λόγους ασφαλείας.

«Το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά την αποστολή του», λένε αποκλειστικά στο enikos.gr, ναυτικές πηγές.