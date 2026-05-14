Eurovision 2026: Ο Β’ Ημιτελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού – Στον σχολιασμό Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Eurovision
Ο Β’ Ημιτελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision μεταδίδεται απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, απευθείας από την ΕΡΤ1, στις 22:00.

Στον σχολιασμό οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η μετάδοση θα είναι επίσης διαθέσιμη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον Μεγάλο Τελικό, θα εμφανιστούν απόψε οι εξής χώρες:

  • Βουλγαρία,
  • Αζερμπαϊτζάν,
  • Ρουμανία,
  • Λουξεμβούργο,
  • Τσεχία,
  • Γαλλία,
  • Αρμενία,
  • Ελβετία,
  • Κύπρος,
  • Αυστρία,
  • Λετονία,
  • Δανία,
  • Αυστραλία,
  • Ουκρανία,
  • Ηνωμένο Βασίλειο,
  • Αλβανία,
  • Μάλτα
  • Νορβηγία

Η ΕΡΤ1 μάς βάζει και απόψε στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με το «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή μεταδίδεται στις 21:00 πριν από τον Ημιτελικό και επιστρέφει αμέσως μετά το τέλος της διαγωνιστικής βραδιάς, με backstage στιγμές, συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο της διοργάνωσης.

Από τον Β’ Ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto».

