Eurovision 2026: Σήμερα ο Β Ημιτελικός – Τα φαβορί της βραδιάς, σε ποια θέση διαγωνίζεται η Κύπρος

Ευανθία Τασσοπούλου

Απόψε, ο Δεύτερος Ημιτελικός του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί ζωντανά από το Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας, στις 21:00 CET (22:00 ώρα Ελλάδος).

Συνολικά 15 χώρες διαγωνίζονται απόψε για δέκα θέσεις στον Μεγάλο Τελικό το Σάββατο το βράδυ. Παρουσιαστές του διαγωνισμού απόψε είναι η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrwoski, με την Emily Busvine στο Green Room.

Παράλληλα με τις δεκαπέντε χώρες που διαγωνίζονται για την θέση τους στον τελικό του Σαββάτου το βράδυ, θα ανέβουν στη σκηνή και οι προκριθέντες φιναλίστ από την Αυστρία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα επιστρέψουν επίσης στον διαγωνισμό απόψε, έχοντας μείνει εκτός για έναν χρόνο.

Η σειρά εμφάνισης

  • 1 – 🇧🇬Βουλγαρία: DARA – “Bangaranga”
  • 2 – 🇦🇿Αζερμπαϊτζάν: Jiva – “Just Go”
  • 3 – 🇷🇴Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – “Choke Me”
  • 4 – 🇱🇺Λουξεμβούργο: Eva Marija – «Mother Nature»
  • 5 – 🇨🇿Τσεχία: Daniel Zizka – “Crossroads”

Το πρώτο διαγωνιστικό διάλειμμα στον δεύτερο ημιτελικό αφορά τη γαλλική συμμετοχή «Regarde!» με την ερμηνεία της Monroe.

  • 6 – 🇦🇲Αρμενία: Simón – “Paloma rumba”
  • 7 – 🇨🇭Ελβετία: Veronica Fusaro – “Alice”
  • 8 – 🇨🇾Κύπρος: Αντιγόνη – «Τζάλλα»

Μετά την όγδοη συμμετοχή, το μεσαίο διάλειμμα για τον διαγωνισμό θα είναι για την οικοδέσποινα Αυστρία, η οποία θα ερμηνεύσει το τραγούδι της με τίτλο «Tanzschien» σε ερμηνεία Cosmó.

  • 9 – 🇱🇻Λετονία: Atvara – “Ēnā”
  • 10 – 🇩🇰Δανία: Søren Torpegaard Lund – “Før vi går hjem”
  • 11- 🇦🇺Αυστραλία: Delta Goodrem – «Έκλειψη»
  • 12 – 🇺🇦Ουκρανία: Leléka – “Ridnym”

Το τελευταίο διάλειμμα θα δούμε το Ηνωμένο Βασίλειο με τη συμμετοχή του, το τραγούδι “Eins, zwei, drei” των Look Mum No Computer.

  • 13 – 🇦🇱Αλβανία: Alis – “Nân”
  • 14 – 🇲🇹Μάλτα: Aidan – “Bella”
  • 15 – 🇳🇴Νορβηγία: Jonas Lovv – “Ya Ya Ya”

Ψηφοφορία

Παράλληλα με τις δεκαπέντε χώρες που διαγωνίζονται στον Ημιτελικό, θα ψηφίσουν επίσης οι προεπιλεγμένες χώρες της Αυστρίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε μια επιστροφή στους κανόνες που ίσχυαν μεταξύ 2010 και 2022, οι εθνικές κριτικές επιτροπές σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες θα καθορίσουν το 50% των αποτελεσμάτων. Οι εθνικές κριτικές επιτροπές στις δεκαπέντε διαγωνιζόμενες χώρες και στη Γερμανία και την Ιταλία ψήφισαν για την πρόβα τζενεράλε που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ.

Επιπλέον, ο υπόλοιπος κόσμος έχει δικαίωμα να ψηφίσει διαδικτυακά. Οι τηλεθεατές εκτός των 35 χωρών που διαγωνίζονται στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μπορούν να ψηφίσουν στο www.esc.vote και να εκφράσουν τη γνώμη τους για 0,99 ευρώ.

Σε αντίθεση με τον πρώτο ημιτελικό, δεν υπάρχουν καλλιτέχνες που επιστρέφουν μεταξύ των καλλιτεχνών που διεκδικούν μια θέση στον τελικό, αλλά υπάρχουν δύο χώρες που επιστρέφουν στον διαγωνισμό. Η Βουλγαρία επέστρεψε στον διαγωνισμό έχοντας συμμετάσχει τελευταία φορά το 2022, ενώ η Ρουμανία επιστρέφει έχοντας συμμετάσχει τελευταία φορά το 2023.

Η Αντιγόνη από την Κύπρο πρόκειται να φέρει τραγούδια από την Κύπρο στη σκηνή της Eurovision, ενώ ο Søren Torpegaard Lund θα εμφανιστεί εξ ολοκλήρου στα δανέζικα, φέρνοντας ένα 100% δανέζικο τραγούδι στη Eurovision για πρώτη φορά από το 2021. Μαζί με τη Leléka στη σκηνή θα είναι και ένας μουσικός της Bandura, και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί μια Bandura στη σκηνή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Ποια είναι τα φαβορί για πρόκριση στον Β Ημιτελικό

Οι τελευταίες αποδόσεις σύμφωνα με το Eurovision World είναι (αλλάξαν από τις 10 Μαΐου):

  1. Δανία – Søren Torpegaard Lund – “Før vi går hjem” – 95% (+1 θέση, +1%)
  2. Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» – 95% (-1 θέση)
  3. Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – “Choke Me” – 94% (+1 θέση, +4%)
  4. Ουκρανία – Leléka – “Ridnym” – 93% (-1 θέση, +2%)
  5. Βουλγαρία – DARA – “Bangaranga” – 81% (+2 θέσεις, + 3%)
  6. Μάλτα – Aidan – “Bella” – 80% (καμία αλλαγή)
  7. Αλβανία – Alis – “Nân” – 77% (+3 θέσεις, +5%)
  8. Κύπρος – Αντιγόνη – “Τζάλλα” – 77% (-3 θέσεις, -3%)
  9. Τσεχία – Daniel Zizika – “Crossroads” – 77% (+8%)
  10. Νορβηγία – Jonas Lovv – “Ya Ya Ya” – 62% (-2 θέσεις, -10%)
  11. Λετονία – Ατβάρα – “Ēnā” – 46% (+1 θέση)
  12. Ελβετία – Veronica Fusaro – “Alice” – 43% (-1 θέση, -2%)
  13. Αρμενία – Simón – “Paloma rumba” – 39% (-4%)
  14. Λουξεμβούργο – Eva Marija – “Mother Nature” – 34% (-1%)
  15. Αζερμπαϊτζάν – Jiva – “Just Go” – 10% (-1%)

