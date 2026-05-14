Κρήτη: Θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου, Θωμά Μαρκόπουλου σε ηλικία 34 ετών – Η συγκινητική ανάρτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Θωμάς Μαρκόπουλος - Δόμνα Μιχαηλίδου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Θλίψη προκάλεσε στο Κιλκίς ο θάνατος του δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου Θωμά Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, ενώ βρισκόταν στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, στα Χανιά, στο πλαίσιο της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση, όπως έγραψε το neakriti.gr.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά την ιατρική φροντίδα, ο 34χρονος δεν τα κατάφερε.

Ποιος ήταν ο Θωμάς Μαρκόπουλος

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν προσωπικά και επαγγελματικά, καθώς ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ από το 2009, με δραστηριότητα στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο.

Από το 2020 συμμετείχε στο δυναμικό του OK RADIO, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Με σταθερή παρουσία, συνέπεια και σύγχρονη αντίληψη για την ενημέρωση, είχε καταφέρει να διαμορφώσει αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στον χώρο.

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στην επαγγελματική του πορεία εργάστηκε σε φορείς επικοινωνίας, συνεργάστηκε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και είχε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί το επόμενο διάστημα.

Η συγκινητική ανάρτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με συγκινητική ανάρτηση τον “αποχαιρετά”.

Η ανάρτησή της: 

«Πριν από δέκα ημέρες, στα Χανιά, είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Έναν φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χώρα ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός προειδοποιεί: «Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο πρωινό στον κόσμο» – Και το τρώμε όλοι

Σοκ: Γονείς κρατούσαν για 4 χρόνια τα παιδιά τους κλεισμένα στο σπίτι επειδή φοβόντουσαν τον Covid

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση θα πρέπει να υποβάλετε νέα φορολογική δήλωση και ποια λάθη κοστίζουν χρήματα

«Φρένο» στις υπερχρεώσεις των τραπεζών – Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί τον Ιούνιο

Κρίσιμο κενό ασφαλείας στο Exim: Κίνδυνος εκτέλεσης κώδικα μέσω της λειτουργίας BDAT

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές
περισσότερα
09:26 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ηλιούπολη: Για τρίτη ημέρα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 17χρονη – Οι προσπάθειες των γιατρών πριν προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση

Για τρίτη ημέρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη που μαζί με τη σ...
08:37 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κίνηση… παντού: «Ασφυξία» σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση… παντού για ακόμη μία ημέρα στην Αττική. «Ασφυξία» επικρατεί στην έξοδο της Εθνικής Οδο...
06:35 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (14/5) στην Αθήνα και σε άλλες 15 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:00 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Μαΐου

Πέμπτη 14 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Αριστοτ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media