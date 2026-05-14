Ηλιούπολη: Για τρίτη ημέρα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 17χρονη – Οι προσπάθειες των γιατρών πριν προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση

Για τρίτη ημέρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη που μαζί με τη συνομήλικη φίλη της έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η 17χρονη, η οποία φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα με κυριότερο εκείνος στη λεκάνη της, παραμένει αιμοδυναμικά ασταθής από τότε που μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΚΑΤ από το Ασκληπιείο έπειτα από σχετική απόφαση των γιατρών.

Από την πρώτη στιγμή βρίσκονται από πάνω της 20 γιατροί. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, υπήρχε η σκέψη να υποβληθεί η νευροχειρουργική επέμβαση, όμως, ακόμα κρίνεται αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο λόγω της αιμοδυναμικής αστάθειάς της.

Προτεραιότητα των γιατρών είναι να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της προκειμένου να αποφασίσουν και να αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα και τις ιατρικές πράξεις που θα προχωρήσουν.

Γεωργιάδης: Εκδώσαμε εγκύκλιο προς όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να είναι σε εγρήγορση

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ERTNews εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της μίας 17χρονης και ευχήθηκε κουράγιο στην οικογένεια της φίλης της που δίνει τη δική της μάχη στο ΚΑΤ.

«Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, τα κορίτσια έπεσαν από πολύ ψηλά» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Με εντολή μου εκδώσαμε και μία εγκύκλιο προς όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ να έχουμε εγρήγορση γιατί υπάρχουν πολλά περιστατικά, αυξημένα περιστατικά τέτοιων τύπου τάσεων σε παιδιά αυτή την εποχή. Και χθες είχαμε στη Θεσσαλονίκη ένα περιστατικό απόπειρας και το πρόλαβαν οι γονείς. Πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, είναι δύσκολη η κατάσταση».

Βουβός πόνος

Χθες στο σχολείο των δύο κοριτσιών, συμμαθητές τους και εκπαιδευτικοί ήταν θλιμμένοι και παγωμένοι. Ακόμα δεν πιστεύουν αυτό που συνέβη.

Ένας βουβός πόνος ήταν «απλωμένος» παντού. Οι συμμαθητές τους έφτασαν στο σχολείο με λευκά τριαντάφυλλα σε ένδειξη συμπαράστασης.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών τους, ώστε να τους δοθεί ψυχολογική στήριξη.

«Είναι τρελό, δεν το χωράει το μυαλό μου» λέει καθηγητής των δύο μαθητριών

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», λέει καθηγητής τους, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Livenews».

Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος από την τραγική απώλεια και την μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του. Όπως ανέφερε τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει και κάνει λόγο για δύο υπέροχα κορίτσια, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή, ως παρουσία δηλαδή, η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες» ανέφερε.

Σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο σημάδι ή αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός δηλώνει: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχθές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία.

«Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χθες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου» πρόσθεσε.