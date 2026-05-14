Γιώργος Φλωρίδης: «Τέλος στην ανωνυμία στο διαδίκτυο» – Έρχεται νομοθετική παρέμβαση για τα deepfake βίντεο

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης
Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Συμφωνώ με ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, υιοθετώντας την πρόταση που είχε καταθέσει αρχικά ο κ. Μαρινάκης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης έστειλε μάλιστα ένα σαφές μήνυμα προς τους χρήστες, σημειώνοντας: «Αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς».

Παράλληλα με το ζήτημα της ανωνυμίας, ο κ. Φλωρίδης προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση για τα deepfake βίντεο, λέγοντας πως η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το νομικό πλαίσιο της Δανίας, ώστε να καταστεί αδίκημα η κακόβουλη χρήση προσώπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η υλοποίηση της ονομαστικοποίησης απαιτεί ένα «ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο», το οποίο τελεί υπό διαμόρφωση.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία φαίνεται να αποκτά οριζόντιο χαρακτήρα, καθώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός «φυσικού αντίβαρου» απέναντι στην «ανώνυμη, χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, μια τέτοια ρύθμιση θα λειτουργήσει προστατευτικά για δημοσιογράφους, ακτιβιστές, αλλά και πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιούνται από ανώνυμους λογαριασμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε από το Φόρουμ των Δελφών ότι «οι τεχνολογικές πλατφόρμες διαθέτουν ήδη το απαραίτητο «know-how» για να υποστηρίξουν την ταυτοποίηση των χρηστών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Μαρινάκης είχε ανοίξει τον δρόμο για τη σχετική συζήτηση τον περασμένο Μάρτιο στο «Athens Alitheia Forum», ζητώντας να «βγάλουμε τις κουκούλες από το διαδίκτυο». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε διευκρινίσει τότε τον στόχο της πρότασης:

«Μιλάμε για την ανάγκη να ξέρουμε πίσω από το κάθε ψευδώνυμο, πίσω από τον κάθε χρήστη ποιος κρύβεται στην πραγματικότητα. Να μπορεί πολύ εύκολα η δικαιοσύνη σε επικοινωνία με τις πλατφόρμες να αναζητήσει ποιος είναι αυτός ο οποίος κρύβεται από μία ενδεχόμενη παράνομη ενέργεια».

Ο κ. Μαρινάκης έσπευσε πάντως να καθησυχάσει τις ανησυχίες περί λογοκρισίας, ξεκαθαρίζοντας ότι το μέτρο δεν αφορά την ελεύθερη έκφραση γνώμης ή την κριτική, αλλά τη δυνατότητα απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις παράνομων πράξεων.

Πηγή: AΠE-MΠE

 

