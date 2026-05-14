Καιρός – Μαρουσάκης: «Καταιγιδοφόρα νέφη» φέρνουν μπόρες και χαλάζι – «Χωρισμένη στα δύο» η χώρα το Σαββατοκύριακο

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες 10 ημέρες. Μπορεί ο καιρός να ξεκινά με… καλές διαθέσεις αλλά «καταιγιδοφόρα νέφη» θα φέρνουν μπόρες και χαλάζι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονης αστάθειας», ενώ πρόσθεσε ότι «σήμερα θα ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ενώ οι καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσουν ήπιες, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί εκεί κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειες. Πρώτα οι μπόρες θα ξεσπάσουν στα ηπειρωτικά, αλλά προς το βράδυ θα επεκταθούν προς το βόρειο Αιγαίο».

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή το σκηνικό θα είναι ίδιο με σήμερα. Το Σάββατο θα έχουμε δύο τύπους καιρού καθώς πλησιάζουν δύο χαμηλά βαρομετρικά. Από την Πελοπόννησο και βόρεια θα έχουμε έντονη αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα, ενώ νότια θα έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο ιδιαίτερα προς την περιοχή της Κρήτης.

Την Κυριακή η αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα το μεσημέρι, αλλά η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί και η ατμόσφαιρα να καθαρίζει.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα βόρεια όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν και τη νύχτα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, και πρόσκαιρα το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

