Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στα Πατήσια

Σοβαρό τροχαίο συνέβη πριν από λίγο στα Πατήσια. Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου και Ορφανίδου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο μετέφερε τη γυναίκα στο ΚΑΤ.