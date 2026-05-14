ΠΑΣΟΚ: Επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία ο Γεωργιάδης – Τι αναφέρει για το ακίνητο της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ
Απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη, για τα όσα είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το δημοσίευμα του mononews σχετικά με ακίνητο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον υπουργό Υγείας, «επαγγελματία λασπολόγο» που «επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή του τόπου για να διασώσει μία κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά».

Προαναγγέλλει μάλιστα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες «ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

«Ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά.

Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια.

Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.

Α. Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται,  ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία.

Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν  νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος.  Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης.

Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση.

Μάλιστα εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.

Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024  παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο!

Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή!

Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά όπως βοά η ελληνική κοινωνία, που υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων -ακόμη και της δικής τους.

Β. Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό». Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή.

Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνηση τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη.

Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για «αδήλωτα χρήματα»;

Ο κ. Γεωργιάδης, που ως  Υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ και το Predator αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους».

