Ένταση στον Κόλπο: Κατάληψη πλοίου στα ανοιχτά των ΗΑΕ – «Η Αμερική ευθύνεται για τον αποκλεισμό» διαμηνύει η Τεχεράνη

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: AFP
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με την Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) να αναφέρει την κατάληψη πλοίου από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Σύμφωνα με την UKMTO, το περιστατικό έλαβε χώρα 38 ναυτικά μίλια (70 χλμ.) βορειοανατολικά του λιμανιού της Φουτζέιρα.

Στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο, επιβιβάστηκαν άτομα και πλέον κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Αραγτσί: «Η Αμερική ευθύνεται για τον αποκλεισμό»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Τεχεράνη παρεμποδίζει τη διεθνή ναυσιπλοΐα, επιρρίπτοντας την ευθύνη αποκλειστικά στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ο Αραγτσί δήλωσε: «Τα Στενά του Ορμούζ υποφέρουν τώρα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από την αμερικανική επιθετικότητα και τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει σε αυτά».

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν εμποδίζει τη διέλευση των πλοίων, υπό τον όρο όμως ότι θα συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ιρανικών δυνάμεων.

«Κατά την άποψή μας, τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλα τα εμπορικά πλοία, αλλά αυτά πρέπει να συνεργάζονται με τις ναυτικές μας δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουμε δημιουργήσει κανένα εμπόδιο. Η Αμερική είναι εκείνη που δημιούργησε τον αποκλεισμό και ελπίζω ότι αυτή η κατάσταση θα τελειώσει με την άρση αυτού του παράνομου αποκλεισμού που επιβλήθηκε από την Αμερική», κατέληξε.

