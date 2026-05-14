Κίνα: Ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ για «σύγκρουση» εάν οι ΗΠΑ δεν χειριστούν σωστά το θέμα της Ταϊβάν – Όλα τα βλέμματα στο Πεκίνο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ Σι Πεκίνο
Φωτογραφία: Reuters
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ, ξεκίνησαν την Πέμπτη στο Πεκίνο μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στη χώρα έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία.

Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση της εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, με την ατζέντα να κυριαρχείται από το εμπόριο, τον πόλεμο στο Ιράν και το φλέγον ζήτημα της Ταϊβάν.

Υποδοχή με τιμές και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Οι κινεζικές αρχές μετέτρεψαν το Πεκίνο σε «φρούριο», κλείνοντας πάρκα και κεντρικούς δρόμους, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί φρουρούσαν το ξενοδοχείο του Αμερικανού Προέδρου.

Η τελετή υποδοχής έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού περιλάμβανε στρατιωτικό άγημα, 21 χαιρετιστήριες βολές που αντήχησαν στην πλατεία Τιεν Αν Μεν και πλήθος παιδιών που επευφημούσαν τους δύο ηγέτες.


Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του Πεκίνου ως παγκόσμιου διπλωματικού παίκτη. «Όταν έρχονται οι καλεσμένοι μας, η πόρτα είναι ανοιχτή», δήλωσε ρεπόρτερ του δικτύου CGTN, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι και μόνο η πραγματοποίηση της επίσκεψης αποτελεί «νίκη» για την εικόνα της Κίνας στη διεθνή σκηνή.

«Εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Στο εσωτερικό της Μεγάλης Αίθουσας, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της διμερούς συνεργασίας. Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις δύο χώρες να αντιμετωπίσουν από κοινού έναν ολοένα και πιο «περίπλοκο και ταραχώδη κόσμο».

«Θα πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Πίστευα πάντα ότι τα κοινά συμφέροντα μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ υπερτερούν των διαφορών τους», σημείωσε.


Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εστίασε στην προσωπική του σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του.


«Θα σας τηλεφωνούσα και θα μου τηλεφωνούσατε όποτε είχαμε ένα πρόβλημα – ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το διευθετούσαμε πολύ γρήγορα και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί», είπε.

Απευθυνόμενος στον Σι, πρόσθεσε: «Είστε ένας σπουδαίος ηγέτης. Είναι τιμή μου να είμαι φίλος σας και η σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ πρόκειται να γίνει καλύτερη από ποτέ».

Η προειδοποίηση για την Ταϊβάν

Παρά το κλίμα αμοιβαίων φιλοφρονήσεων, ο Σι Τζινπίνγκ δεν παρέλειψε να θέσει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την «κόκκινη γραμμή» του Πεκίνου.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος ηγέτης προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε ευθεία σύγκρουση εάν το ζήτημα της αυτοδιοικούμενης Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», δήλωσε ο Σι κατά τη διάρκεια της συνόδου, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Ο Κινέζος Πρόεδρος υπήρξε σαφής ως προς τις πιθανές συνέπειες μιας διπλωματικής αστοχίας, για το ζήτημα αυτό: «Εάν υπάρξουν λανθασμένοι χειρισμοί, τα δύο έθνη θα μπορούσαν να συγκρουστούν ή ακόμη και να έρθουν σε ένοπλη σύρραξη, ωθώντας ολόκληρη τη σχέση Κίνας-ΗΠΑ σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση».

Παράλληλα, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε πως ο Σι τόνισε στον Τραμπ ότι η κακή διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος θα οδηγούσε αναπόφευκτα τις δύο χώρες σε σύγκρουση, θέτοντας τις διμερείς σχέσεις σε «ένα πολύ επικίνδυνο σημείο».

Η ικανοποίηση των επιχειρηματικών κολοσσών

Παρά την αβεβαιότητα για μια συνολική εμπορική συμφωνία, η αμερικανική επιχειρηματική αποστολή εμφανίστηκε ενθουσιώδης.


«Υπέροχα!», αναφώνησε ο Έλον Μασκ αποχωρώντας από τη συνάντηση. Όταν ρωτήθηκε τι επιτεύχθηκε, απάντησε: «Πολλά καλά πράγματα».

Από την πλευρά του, ο Τιμ Κουκ της Apple έκανε το σήμα της ειρήνης, ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia δήλωσε πως οι Σι και Τραμπ «ήταν απίστευτοι».

Το παρασκήνιο και τα ακανθώδη ζητήματα

Οι διαπραγματευτές εργάστηκαν μέχρι αργά το βράδυ στη Νότια Κορέα, όπου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και βασικό διαπραγματευτή για οικονομικά ζητήματα, Χε Λιφένγκ, για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ο πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ, Σιε Φενγκ, έγραψε στην Daily People ότι «είναι αδύνατο για την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν την επαφή μεταξύ τους», τονίζοντας ότι η «αμοιβαία επιτυχία και η κοινή ευημερία» είναι η μόνη επιλογή.


Τα κρίσιμα σημεία της ατζέντας περιλαμβάνουν:

  • Εμπόριο: Η Κίνα είχε συμφωνήσει τον Οκτώβριο να παγώσει για έναν χρόνο τα αντίποινα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Το ερώτημα είναι αν θα παρατείνει αυτή την αναστολή.
  • Ιράν: Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από τον Σι να πείσει την Τεχεράνη να τερματίσει τον πόλεμο και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ταϊβάν: Αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του Σι, ο οποίος επιδιώκει δέσμευση των ΗΠΑ κατά της ανεξαρτησίας του νησιού και μείωση των πωλήσεων όπλων.

Αν και οι αλλαγές στην αμερικανική πολιτική για την Ταϊβάν φαντάζουν δύσκολες, ο Σι διαθέτει ένα ισχυρό χαρτί: την οικονομική επιρροή της Κίνας στο Ιράν και την προοπτική να βοηθήσει στην επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας υδάτινης οδού του Ορμούζ, που παραμένει αποκλεισμένη από την έναρξη του πολέμου.

Με πληροφορίες από: New York Times, Associated Press

07:38 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Λίγο πριν την αναχώρησή του για το Πεκίνο, ο Αμερικανό...
06:48 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Διεθνής Αμνηστία: Κάλεσμα να διενεργηθεί έρευνα για «εγκλήματα πολέμου» από τον ισραηλινό στρατό στη νότια Συρία

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σήμερα να διενεργηθεί έρευνα για πιθανά «εγκλήματα πολέμου» διαπραχθέ...
06:19 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κίνα: Θερμή υποδοχή στον Ντόναλντ Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ: «Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι»

Με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ, κ...
01:25 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον 22 νεκροί, ανάμεσα τους 6 παιδιά και δύο γυναίκες, από τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές

Το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανακοίνωσε πως άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέ...
