Κίνα: Ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ για «σύγκρουση» εάν οι ΗΠΑ δεν χειριστούν σωστά το θέμα της Ταϊβάν – Όλα τα βλέμματα στο Πεκίνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ, ξεκίνησαν την Πέμπτη στο Πεκίνο μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στη χώρα έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία.

Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση της εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, με την ατζέντα να κυριαρχείται από το εμπόριο, τον πόλεμο στο Ιράν και το φλέγον ζήτημα της Ταϊβάν.

US President Donald Trump met with China’s Xi Jinping in Beijing, aiming to secure economic wins, maintain a fragile trade truce and navigate thorny issues such as the Iran war and arms sales to Taiwan https://t.co/ca0DYV4FAe pic.twitter.com/N8qQdYooKj — Reuters (@Reuters) May 14, 2026

Υποδοχή με τιμές και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Οι κινεζικές αρχές μετέτρεψαν το Πεκίνο σε «φρούριο», κλείνοντας πάρκα και κεντρικούς δρόμους, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί φρουρούσαν το ξενοδοχείο του Αμερικανού Προέδρου.

Η τελετή υποδοχής έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού περιλάμβανε στρατιωτικό άγημα, 21 χαιρετιστήριες βολές που αντήχησαν στην πλατεία Τιεν Αν Μεν και πλήθος παιδιών που επευφημούσαν τους δύο ηγέτες.



Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του Πεκίνου ως παγκόσμιου διπλωματικού παίκτη. «Όταν έρχονται οι καλεσμένοι μας, η πόρτα είναι ανοιχτή», δήλωσε ρεπόρτερ του δικτύου CGTN, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι και μόνο η πραγματοποίηση της επίσκεψης αποτελεί «νίκη» για την εικόνα της Κίνας στη διεθνή σκηνή.

«Εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Στο εσωτερικό της Μεγάλης Αίθουσας, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της διμερούς συνεργασίας. Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις δύο χώρες να αντιμετωπίσουν από κοινού έναν ολοένα και πιο «περίπλοκο και ταραχώδη κόσμο».

«Θα πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Πίστευα πάντα ότι τα κοινά συμφέροντα μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ υπερτερούν των διαφορών τους», σημείωσε.

🇨🇳President Xi stuns the room saying to Trump: 🇺🇲 “We should be partners, not rivals” Not many expected language like that from Beijing. The geopolitical chessboard may be changing faster than people realize. pic.twitter.com/cCuBV9eafe — David 🇵🇸🇮🇷 (@DavidProwess_) May 14, 2026



Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εστίασε στην προσωπική του σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του.

“It’s an honor to be with you, it’s an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.” – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/WZkoGeVqhv — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026



«Θα σας τηλεφωνούσα και θα μου τηλεφωνούσατε όποτε είχαμε ένα πρόβλημα – ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το διευθετούσαμε πολύ γρήγορα και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί», είπε.

Απευθυνόμενος στον Σι, πρόσθεσε: «Είστε ένας σπουδαίος ηγέτης. Είναι τιμή μου να είμαι φίλος σας και η σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ πρόκειται να γίνει καλύτερη από ποτέ».

NOW: President Trump calls Chinese President Xi Jinping a “great leader.” “Sometimes people don’t like me saying it, but I say it anyway, because it’s true — I always say the truth.” pic.twitter.com/5Q267qAbWO — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Η προειδοποίηση για την Ταϊβάν

Παρά το κλίμα αμοιβαίων φιλοφρονήσεων, ο Σι Τζινπίνγκ δεν παρέλειψε να θέσει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την «κόκκινη γραμμή» του Πεκίνου.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος ηγέτης προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε ευθεία σύγκρουση εάν το ζήτημα της αυτοδιοικούμενης Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», δήλωσε ο Σι κατά τη διάρκεια της συνόδου, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Ο Κινέζος Πρόεδρος υπήρξε σαφής ως προς τις πιθανές συνέπειες μιας διπλωματικής αστοχίας, για το ζήτημα αυτό: «Εάν υπάρξουν λανθασμένοι χειρισμοί, τα δύο έθνη θα μπορούσαν να συγκρουστούν ή ακόμη και να έρθουν σε ένοπλη σύρραξη, ωθώντας ολόκληρη τη σχέση Κίνας-ΗΠΑ σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση».

Παράλληλα, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε πως ο Σι τόνισε στον Τραμπ ότι η κακή διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος θα οδηγούσε αναπόφευκτα τις δύο χώρες σε σύγκρουση, θέτοντας τις διμερείς σχέσεις σε «ένα πολύ επικίνδυνο σημείο».

Η ικανοποίηση των επιχειρηματικών κολοσσών

Παρά την αβεβαιότητα για μια συνολική εμπορική συμφωνία, η αμερικανική επιχειρηματική αποστολή εμφανίστηκε ενθουσιώδης.

JUST IN: 🇺🇸🇨🇳 Elon Musk, Tim Cook, and Nvidia CEO Jensen Huang seen in China with President Trump and Xi Jinping. pic.twitter.com/C5V9cq1hmB — Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 14, 2026



«Υπέροχα!», αναφώνησε ο Έλον Μασκ αποχωρώντας από τη συνάντηση. Όταν ρωτήθηκε τι επιτεύχθηκε, απάντησε: «Πολλά καλά πράγματα».

Από την πλευρά του, ο Τιμ Κουκ της Apple έκανε το σήμα της ειρήνης, ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia δήλωσε πως οι Σι και Τραμπ «ήταν απίστευτοι».

Το παρασκήνιο και τα ακανθώδη ζητήματα

Οι διαπραγματευτές εργάστηκαν μέχρι αργά το βράδυ στη Νότια Κορέα, όπου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και βασικό διαπραγματευτή για οικονομικά ζητήματα, Χε Λιφένγκ, για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ο πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ, Σιε Φενγκ, έγραψε στην Daily People ότι «είναι αδύνατο για την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν την επαφή μεταξύ τους», τονίζοντας ότι η «αμοιβαία επιτυχία και η κοινή ευημερία» είναι η μόνη επιλογή.

Trump heralds ‘fantastic future’ for US-China relations at superpower summit in Beijing. Trump told Xi it is “an honour to be your friend”, as the Chinese leader, in less effusive tones, said the two sides “should be partners and not rivals”. The talks are expected to cover a… pic.twitter.com/gFAINrkTsG — AFP News Agency (@AFP) May 14, 2026



Τα κρίσιμα σημεία της ατζέντας περιλαμβάνουν:

Εμπόριο : Η Κίνα είχε συμφωνήσει τον Οκτώβριο να παγώσει για έναν χρόνο τα αντίποινα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Το ερώτημα είναι αν θα παρατείνει αυτή την αναστολή.

: Η Κίνα είχε συμφωνήσει τον Οκτώβριο να παγώσει για έναν χρόνο τα αντίποινα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Το ερώτημα είναι αν θα παρατείνει αυτή την αναστολή. Ιράν : Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από τον Σι να πείσει την Τεχεράνη να τερματίσει τον πόλεμο και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

: Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από τον Σι να πείσει την Τεχεράνη να τερματίσει τον πόλεμο και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Ταϊβάν: Αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του Σι, ο οποίος επιδιώκει δέσμευση των ΗΠΑ κατά της ανεξαρτησίας του νησιού και μείωση των πωλήσεων όπλων.

Αν και οι αλλαγές στην αμερικανική πολιτική για την Ταϊβάν φαντάζουν δύσκολες, ο Σι διαθέτει ένα ισχυρό χαρτί: την οικονομική επιρροή της Κίνας στο Ιράν και την προοπτική να βοηθήσει στην επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας υδάτινης οδού του Ορμούζ, που παραμένει αποκλεισμένη από την έναρξη του πολέμου.

Με πληροφορίες από: New York Times, Associated Press