Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο – Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα – Από τη βραβευμένη συγγραφέα  Emily Sullivan

Η Μίνι Χάρπερ, μια χήρα που ζει στην Ελλάδα των αρχών του εικοστού αιώνα, αγωνίζεται να βρει τη θέση της σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Όταν όμως μια ντόπια γυναίκα δολοφονείται, η Μίνι αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια…

Η Μίνι Χάρπερ δεν έχει συνηθίσει να βάζει πρώτο τον εαυτό της, ιδίως αφότου έφυγε από την Αγγλία και βρέθηκε να μεγαλώνει μόνη της δύο παιδιά στην Κέρκυρα, μετά τον απροσδόκητο θάνατο του συζύγου της. Αλλά με την κόρη της να την ικετεύει να τη στείλει να συνεχίσει τις σπουδές της στο εξωτερικό και τον γιο της να αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του, η Μίνι συνειδητοποιεί ότι πρέπει να προετοιμαστεί για το επόμενο στάδιο της ζωής της.

Όταν ο διάσημος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Στίβεν Ντόριαν εγκαθίσταται στη γειτονική βίλα αναζητώντας έμπνευση αλλά και για να ξεφύγει από κρυφά σκάνδαλα, η Μίνι γοητεύεται από τον όμορφο Λονδρέζο. Μέχρι που αποδεικνύεται ότι δεν είναι παρά ένας αγενής γκρινιάρης. Η Μίνι προσπαθεί να τον αποφύγει, όμως ο συγγραφέας τής προτείνει να εργαστεί γι’ αυτόν ως δακτυλογράφος έναντι μιας γενναιόδωρης αμοιβής. Και, παρόλο που τον απεχθάνεται, δεν είναι σε θέση να αρνηθεί τη δουλειά.

Ξαφνικά μια τρομακτική ανακάλυψη αλλάζει τα πάντα. Μια νεαρή υπηρέτρια δολοφονείται, αλλά οι τοπικές Αρχές δεν σπεύδουν να αποδώσουν δικαιοσύνη για το φρικτό έγκλημα. Αποφασισμένη να μην αφήσει τον θάνατο της νεαρής γυναίκας να ξεχαστεί, η Μίνι ξεκινά τη δική της έρευνα και δέχεται απρόθυμα τη βοήθεια του Στίβεν. Καθώς ξεκινά την επικίνδυνη αναζήτηση στοιχείων ανακαλύπτει μια σκοτεινή πλευρά της Κέρκυρας. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της προκύπτουν και ανησυχητικά ερωτήματα για τον εργοδότη της που έχει γίνει βοηθός της στην προσπάθειά της να εξιχνιάσει το έγκλημα.

Θα καταφέρει η Μίνι να βρει τον δολοφόνο πριν χτυπήσει ξανά;

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews.

 

