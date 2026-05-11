Κάγια Κάλας: «Ελπίζει» ότι η ΕΕ θα επιβάλει κυρώσεις στους «βίαιους εποίκους» της Δυτικής Όχθης – Αλλάζει το κλίμα κατά του Ισραήλ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας.

Η δήλωση αυτή έγινε ενόψει της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ευρωπαϊκού μπλοκ, εν μέσω μιας πολύμηνης έξαρσης των επιθέσεων από εξτρεμιστές εποίκους στην περιοχή.

Η Κάλας, μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση, εξέφρασε την αισιοδοξία της.

«Αναμένω πολιτική συμφωνία για τις κυρώσεις στους βίαιους εποίκους, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είναι ακόμα απολύτως σαφές αν θα βρεθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για τις προτάσεις.

Η «μετατόπιση» της Ουγγαρίας και η αλλαγή κλίματος

Η πρόοδος στο ζήτημα, που παρέμενε στάσιμο επί μακρόν λόγω των αντιρρήσεων της Ουγγαρίας του Βίκτορ Όρμπαν, φαίνεται πλέον εφικτή.

Με τον Όρμπαν να αποχωρεί από την εξουσία, έχει δημιουργηθεί μια δυναμική για συμφωνία, ασκώντας πίεση στην Κομισιόν να καταθέσει προτάσεις ικανές να εξασφαλίσουν τη στήριξη των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Αν και μια πολιτική συμφωνία τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες δεν θα αποτελούσε τυπική απόφαση, θα ισοδυναμούσε με προφορική δέσμευση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ωστόσο, θεωρείται πιθανό ότι από το πακέτο θα εξαιρεθούν οι προτάσεις για κυρώσεις κατά των ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Εχθρικό κλίμα για την πολιτική του Ισραήλ

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ευρωπαίο διπλωμάτη, σε κλειστή συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ την περασμένη Τετάρτη, το κλίμα απέναντι στις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης στη Δυτική Όχθη ήταν πιο εχθρικό από το συνηθισμένο.

«Οι συνήθεις υπερασπιστές του Ισραήλ γύρω από το τραπέζι δεν πήραν τον λόγο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ένας δεύτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης επιβεβαίωσε την αλλαγή στάσης, σημειώνοντας: «Μπορούσες να νιώσεις το επίπεδο δυσαρέσκειας στην αίθουσα λόγω του τρόπου με τον οποίο το Ισραήλ διαχειρίζεται ολόκληρη την κατάσταση με τους οικισμούς».

«Πριν από έναν χρόνο θα υπήρχαν έξι ή επτά χώρες που θα μπλόκαραν την απόφαση, αλλά τώρα οι περισσότερες από αυτές σιωπούν», πρόσθεσε.

Τα προηγούμενα αδιέξοδα

Μέχρι σήμερα, όλες οι προσπάθειες της ΕΕ -από την ακύρωση της συμμετοχής του Ισραήλ στο ερευνητικό πρόγραμμα «Horizon» μέχρι την αναστολή των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ- είχαν αποτύχει να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πλειοψηφίες μεταξύ των κρατών μελών.

Η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται ορόσημο για το αν η Ένωση θα καταφέρει επιτέλους να μετατρέψει τη δυσαρέσκειά της σε συγκεκριμένα μέτρα.

Με πληροφορίες από: Reuters, Times of Israel, Euractiv