Κίνηση για «γερά νεύρα»: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Πειραιά – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση για «γερά νεύρα» σήμερα, Δευτέρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Στο «κόκκινο» είναι τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, η έξοδος της Αθηνών- Κορίνθου και ο Κηφισός.
Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στη Μεσογείων και την Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.
Αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Βάρης – Κορωπίου και στο λιμάνι του Πειραιά
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 11, 2026