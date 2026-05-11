Φθιώτιδα: Ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό των δραστών που διέπραξαν ένοπλη ληστεία το πρωί της Δευτέρας (11/5) σε υποκατάστημα τράπεζας, στην Κάτω Τιθορέα, στη Φθιώτιδα.

Ήταν λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν τρεις δράστες που ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ εισέβαλαν στην τράπεζα και αφού ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με το LamiaNow.gr, την ώρα της ληστείας εντός της τράπεζας βρίσκονταν τρία άτομα.

Κατά τη διαφυγή τους από το υποκατάστημα, φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων που είχαν αρπάξει, με τους δράστες να σταματούν προκειμένου να τα μαζέψουν, πριν τραπούν σε φυγή.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο χρώματος ασημί και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος με το οποίο διέφυγαν οι ληστές, ενώ παράλληλα, αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό εντός και εκτός της τράπεζας, όπου μπορεί να έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών.

 

