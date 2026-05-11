Ηράκλειο: Σταθερή η κατάσταση της 28χρονης μητέρας, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση – Τι αποκαλύπτει συγγενής της

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος σύζυγός της συνελήφθη, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αναμένεται αύριο να περάσει την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, η κατάστασή της είναι σταθερή και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική με κρανιοεγκεφαλική κάκωση κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο και μια μικρή υπαραχνοειδή αιμορραγία. «Έχει καλή επικοινωνία, προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία», τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης.

Την 28χρονη γυναίκα εντόπισε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, 9 Μαϊου, διερχόμενος οδηγός σε σημείο της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζιου στην άκρη του δρόμου αιμόφυρτη. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, αρχικά ο 30χρονος σύζυγός της ανέφερε ότι η γυναίκα βρέθηκε κατά λάθος εκτός του οχήματος και ενώ αυτό κινείτο. Στη συνέχεια, και με βάση τα τραύματα που έφερε η 28χρονη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φαίνεται να προέκυψε πως η νεαρή μητέρα παρασύρθηκε από το όχημα και μάλιστα ενώ μέσα σε αυτό βρίσκονταν τρία από τα τέσσερα παιδιά της, ηλικίας 4, 7 ετών και το βρέφος περίπου τριών μηνών.

Τι λέει συγγενής της 28χρονης

Η εκπομπή «Το Πρωινό» φιλοξένησε δηλώσεις ενός συγγενή της 28χρονης μητέρας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «παλαιότερα στον γάμο της δεν περνούσε και τόσο καλά».

«Χθες το βράδυ έκανε πάλι εμετούς και έκανε πάλι αξονική. Περιμένουμε τώρα να μας πουν οι γιατροί αν είναι καλύτερη η προχθεσινή ή η χθεσινή αξονική. Το αιμάτωμα είναι στον εγκέφαλο και οι κακώσεις στο κρανίο, έχει κακώσεις και στο σώμα. Παλαιότερα στον γάμο της δεν περνούσε και τόσο καλά. Τώρα κι εγώ συλλέγω πληροφορίες από κάποιους φίλους τους, να δω τι γινόταν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό το τελευταίο καταγεγραμμένο επεισόδιο ήταν στις γιορτές, τον περασμένο Ιανουάριο.

Τα ίχνη αίματος και ο προφυλακτήρας

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ίχνη αίματος εντοπίστηκαν τόσο στη χειρολαβή του συνοδηγού όσο και στη συρόμενη πόρτα της κλούβας, αλλά και στο πίσω μέρος του οχήματος- και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα.

Παράλληλα, απορίες προκαλεί και η κατάσταση του προφυλακτήρα. Το όχημα έφυγε από το σπίτι χωρίς ζημιές και περίπου 20 λεπτά αργότερα ο προφυλακτήρας είχε σπάσει και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της κλούβας.

Πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της 28χρονης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι το πουκάμισο που φορούσε ήταν σκισμένο από τα αγκάθια και ότι η ίδια έμοιαζε σαν να είχε συρθεί.

Μεταφέρθηκε επίσης πληροφορία ότι εντοπίστηκε αίμα και στο κουβερτάκι του βρέφους, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει διασταυρωθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα είχε τοποθετήσει το καλάθι με το μωρό μπροστά, ανάμεσα στην ίδια και στον σύζυγό της, ενώ τα δύο μεγαλύτερα παιδιά βρίσκονταν στο πίσω μέρος του οχήματος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, το ένα από τα δύο παιδιά, το κορίτσι, φέρεται να περιέγραψε στον μεγαλύτερο αδελφό του -ο οποίος δεν βρισκόταν στο όχημα- μία ιδιαίτερα χαρακτηριστική σκηνή. Οι αρμόδιοι αναμένεται να αξιολογήσουν αν το παιδί θα πρέπει να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο, ώστε να περιγράψει τι ακριβώς αντιλήφθηκε.

Το σημείο όπου βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη μητέρα

Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τα αιματοβαμμένα ρούχα της άτυχης 28χρονης, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη μέσα σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας.

Οι εικόνες που εξασφάλισε το neakriti.gr από το σημείο του περιστατικού αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο και παραμένει μέχρι σήμερα γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον ίχνη αίματος και βιολογικό υλικό που εντοπίστηκαν στο όχημα τύπου κλούβα, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο κατηγορούμενος. Τα δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση DNA, ενώ εξετάζεται και ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί μηχανικής βλάβης στην πόρτα του οχήματος.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση της ίδιας της 28χρονης, όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα, όπου γίνεται λόγος για προηγούμενες εντάσεις στο ζευγάρι, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη το μοιραίο βράδυ.