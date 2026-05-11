Τροχαίο στα Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι που επέβαιναν σε πατίνι

Νέο τροχαίο με ανήλικους που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο 15χρονοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφόρα, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βγει εκτός δρόμου.

Οι δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν από την πτώση και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.