Τροχαίο στα Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι που επέβαιναν σε πατίνι

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

πατίνια
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νέο τροχαίο με ανήλικους που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο 15χρονοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφόρα, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βγει εκτός δρόμου.

Οι δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν από την πτώση και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος των ωοθηκών: Ελπίδες από νέα στοχευμένη θεραπεία

Νοσοκομείο Μεταξά: Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο ΕΣΥ η θερμική κατάλυση θυρεοειδικών όζων με μικροκύματα

Από «χρυσάφι» τα κεράσια: Πωλούνται ακόμη και σχεδόν 26 ευρώ το κιλό

Νταντάδες της Γειτονιάς: Πότε θα ανοίξει το μητρώο για τις μητέρες, σύμφωνα με την Μιχαηλίδου – Τι πρέπει να γνωρίζουν

PTH: Πώς παλιά μπουκάλια και οξέα μπαταριών γίνονται πολύτιμα χημικά

Αισθητήρας σε μέγεθος κόκκου ρυζιού δίνει «αφή» στα ρομπότ
περισσότερα
12:13 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Έξι συλλήψεις για το αιματηρό γλέντι σε καταυλισμό

Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Aρχές για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το π...
11:38 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Σταθερή η κατάσταση της 28χρονης μητέρας, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση – Τι αποκαλύπτει συγγενής της

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) η 28χρ...
11:12 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Φθιώτιδα: Ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό των δραστών που διέπρα...
11:02 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικων – Τους πρότεινε ανήθικες πράξεις

Στη σύλληψη ενός 48χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικων προχώρησαν το...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media