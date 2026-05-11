Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων αφορούν στο έτος 2025 (χρήση 2024).

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.