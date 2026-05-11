Φθιώτιδα: Εικόνες από τη στιγμή της διαφυγής των ληστών με τα καλάσνικοφ – Άρπαξαν 200.000 ευρώ από την τράπεζα

Στιγμές τρόμου έζησαν οι υπάλληλοι και οι πελάτες της τράπεζας, όπου σημειώθηκε η ένοπλη ληστεία το πρωί της Δευτέρας (11/5) στην Κάτω Τιθορέα, στη Φθιώτιδα. Οι τέσσερις δράστες, που ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ, φέρονται να άρπαξαν ποσό 200.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας και έγιναν «καπνός», με τις αστυνομικές αρχές να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 10 το πρωί, όταν δύο εκ των δραστών, που φορούσαν περούκες, καπέλα και μάσκες, εισέβαλαν στην τράπεζα. «Πέστε όλοι κάτω» είπαν στους τρεις υπαλλήλους και τους δύο πελάτες, απειλώντας τους με όπλα. Ο ένας από τους ληστές, που κρατούσε καλάσνικοφ, επέβλεπε τα τρομοκρατημένα θύματά τους.

Ο δεύτερος δράστης, επίσης με την απειλή όπλου οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο φαίνεται πως «σήκωσαν» περίπου 200.000 ευρώ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamianow.gr.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, και λίγο πριν ολοκληρωθεί η ληστεία, ένας τρίτος συνεργός τους κατέφτασε στην είσοδο της τράπεζας, και κραδαίνοντας ένα γεμάτο καλάσνικοφ κρατούσε τις πόρτες ανοιχτές, προκειμένου να διαφύγουν οι δράστες.

Την ώρα που έβγαιναν από το υποκατάστημα, φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων, τα οποία οι δράστες έσπευσαν να μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή. Αμέσως μετά, μπήκαν στο αυτοκίνητο, όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός, και διέφυγαν προς τη Λιβαδειά.

«Μεθοδική» και «οργανωμένη» επίθεση

Η επίθεση χαρακτηρίζεται ως μεθοδική και οργανωμένη, με τις σκηνές να είναι πρωτόγνωρες για το χωριό. Οι κάτοικοι της Κάτω Τιθορέας, σε κατάσταση σοκ από τις σκηνές που είδαν με τα ίδια τους τα μάτια, περιγράφουν τους ληστές ως επικίνδυνους, άνετους στη δράση τους και πολύ οργανωμένους.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των ληστών, πραγματοποιώντας ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας εντός και εκτός της τράπεζας.

