Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία με γυναίκα σε προσωπική στιγμή – Είναι προϊόν AI» – Η οργισμένη ανάρτησή του

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης
Μια οργισμένη ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και με κάποιους που έσπευσαν να ταυτίσουν τον εικονιζόμενο με τον ίδιο. Σημειώνεται ότι η φωτογραφία απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή.

Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, «η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και το ζήτημα είναι πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου. Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε οτιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες παιδιά και προσωπικές ζωές. Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου . Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου.

Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις. Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζω».

