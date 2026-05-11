Τα «πλοκάμια» του Ερντογάν: Πώς η Τουρκία χτίζει τη «Γαλάζια Πατρίδα» από την Ελλάδα μέχρι την Υεμένη

Με την εφαρμογή του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» να περνά πλέον από τη ρητορική στη νομική και στρατιωτική θωράκιση, η Τουρκία επιχειρεί να αναδειχθεί σε κυρίαρχο παίκτη της ευρύτερης περιοχής.

Η συστηματική επέκταση της επιρροής της, που εκτείνεται από τη Λιβύη έως το Κέρας της Αφρικής, προκαλεί έντονο προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα, με το Ισραήλ να προειδοποιεί για ένα γεωπολιτικό «χταπόδι», που απειλεί άμεσα τις θαλάσσιες οδούς και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο «Νόμος περί Θαλασσίων Ζωνών»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου (Milliyet), η Άγκυρα προχωρά σε ένα σημαντικό «ορόσημο» για την οριστικοποίηση των διεκδικήσεών της.

Μετά τις αποκαλύψεις του Bloomberg, επιβεβαιώνεται πλέον η προώθηση του «Νόμου περί Τουρκικών Θαλάσσιων Ζωνών».

Πρόκειται για μια κίνηση που στοχεύει στη νομική κατοχύρωση του αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan).

Τα «πλοκάμια» του Ερντογάν

Σε εκτενή ανάλυση του ισραηλινού δικτύου Channel 13, επισημαίνεται ότι η άνοδος της Τουρκίας αποτελεί μια «πρωτοφανή πρόκληση» για το Ισραήλ.

Το άρθρο περιγράφει την Τουρκία ως έναν «στρατηγικό χταπόδι» του οποίου τα πλοκάμια απλώνονται σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Με τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη και τη Συρία, η Άγκυρα διαμορφώνει μια «θαλάσσια γέφυρα» προς την Ευρώπη, ενώ η λειτουργία μιας τεράστιας εκπαιδευτικής στρατιωτικής βάσης στη Σομαλία της εξασφαλίζει επιρροή στα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και δυνατότητες εκτόξευσης δορυφόρων από την καρδιά της Αφρικής.

Ο συνδυασμός αυτών των στρατηγικών προγεφυρωμάτων, που εκτείνονται από τη Γάζα έως το Κέρας της Αφρικής, επιτρέπει στον Ερντογάν να σφίγγει τη θηλιά γύρω από τις ναυτιλιακές οδούς, μεταξύ Μαύρης Θάλασσας και Μεσογείου, και τα ισραηλινά συμφέροντα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα επιδιώκει την ενεργειακή της ανεξαρτησία μέσω των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η γεωπολιτική δεν ανέχεται το κενό. Το 2026, η Τουρκία καλύπτει το κενό που αφήνει ο άξονας της ιρανικής αντίστασης, εκμεταλλευόμενη τον σύγχρονο στρατό της και την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ για να κληρονομήσει τη θέση του Ιράν ως ηγέτιδα δύναμη των περιφερειακών συμμαχιών, υπό ένα εξίσου οργανωμένο και επικίνδυνο δόγμα», αναφέρει το Channel 13.

Ο «Δούρειος Ίππος» της Ελλάδας

Η Άγκυρα, μέσω του ελεγχόμενου από την κυβέρνηση Τύπου, έχει ξεκινήσει μια συστηματική επίθεση κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Η στρατηγική συνεργασία της Αθήνας και της Λευκωσίας με το Ισραήλ χαρακτηρίζεται προκλητικά ως «άξονας του κακού».

Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία παρουσιάζει την Ελλάδα ως τον «Δούρειο Ίππο» του Ισραήλ στην Ευρώπη, φιλοδοξώντας να διαταράξει τη συνοχή της ΕΕ.

Ο ρόλος στο ΝΑΤΟ και η αντίδραση του Ισραήλ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη δυσκολία της κατάστασης, καθώς η Τουρκία παραμένει ένας «απαραίτητος σύμμαχος» για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αναφέρει το Channel 13.

Η Τουρκία λειτουργεί ως ανάχωμα προς τη Μέση Ανατολή και ελέγχει τον Βόσπορο, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο στήριγμα για το ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του ισραηλινού δικτύου, το Ισραήλ επιχειρεί να αναχαιτίσει την τουρκική επιρροή μέσω της στρατηγικής συμμαχίας με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, των επιχειρήσεων στη Συρία και της διπλωματικής αναγνώρισης της Σομαλιλάνδης.

Το Channel 13 τονίζει ότι η Άγκυρα δεν περιορίζεται πλέον στο να «σχεδιάζει χάρτες», αλλά εφαρμόζει το όραμά της μέσω «επιθετικής διπλωματίας και ισχύος», θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα συμφέροντα των παραδοσιακών δυνάμεων της περιοχής.