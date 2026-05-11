Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Αλέξη Τσίπρα

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Εισοδήματα ύψους 72.140,64 ευρώ δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο Πόθεν Έσχες 2025 για χρήση το 2024. Τα 33.408,24 ευρώ είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, 32.732,40 ευρώ προέρχονται από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά και 6.000 ευρώ προέρχονται από ακίνητα.

Ο κ. Τσίπρας έχει 7 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα με καταθέσεις ύψους 315.403,24 ευρώ.

Ακόμη, έχει 10 ακίνητα, εκ των οποίων τα 4 είναι από γονική παροχή και το ένα από κληρονομιά   Σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες, ο πρώην Πρωθυπουργός δηλώνει την ιδιοκτησία ενός δίκυκλου οχήματος 652 κυβικών εκατοστών, το οποίο αγόρασε το 2007 έναντι 7.300 ευρώ.

Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, εμφανίζεται να συμμετέχει με ποσοστό 90% στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία (ΑΜΚΕ).

Όσον αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις, καταγράφεται οφειλή μέσω πιστωτικής κάρτας στην Εθνική Τράπεζα με υπόλοιπο 771 ευρώ, καθώς και ένα παλαιότερο δάνειο στην ίδια τράπεζα με τρέχον υπόλοιπο περίπου 5.403 ευρώ. Επιπλέον, έχει επαγγελματικό δάνειο στη Cepal Hellas χωρίς ενεργό υπόλοιπο.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χανταϊός: Χωρίς συμπτώματα ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που νοσηλεύεται στο Αττικόν – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Καρκίνος των ωοθηκών: Ελπίδες από νέα στοχευμένη θεραπεία

Σε πανελλαδική απεργία προχωρά στις 13 Μαΐου η ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κοινωνική Αντιπαροχή: Πότε θα δημοπρατηθούν τα 8 πρώτα ακίνητα και τι διευκρίνισε η Μιχαηλίδου

Οι νεαροί μικροοργανισμοί του εντέρου «αντιστρέφουν» τη γήρανση του ήπατος, σύμφωνα με νέα έρευνα

PTH: Πώς παλιά μπουκάλια και οξέα μπαταριών γίνονται πολύτιμα χημικά
περισσότερα
13:43 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Μαρινάκης: Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ – Αναστροφή του brain drain κατά 64%

Στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6.9 δισ. ευρώ, αλλά και στα διευρυμένα κριτήρια ένταξης σ...
13:19 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Δημήτρης Νατσιός: Το «πόθεν έσχες» του προέδρου της «Νίκης»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών. Ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος τη...
13:07 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Πόθεν Έσχες: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Κυριάκου Βελόπουλου

Τα συνολικά έσοδα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου ανέρχονται σε 101.054,...
12:56 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το Πόθεν Έσχες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει βάσει του Πόθεν Έσχες που δόθηκε στη δημοσιότητα, εισοδήματα συν...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media