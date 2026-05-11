Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Αλέξη Τσίπρα

Εισοδήματα ύψους 72.140,64 ευρώ δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο Πόθεν Έσχες 2025 για χρήση το 2024. Τα 33.408,24 ευρώ είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, 32.732,40 ευρώ προέρχονται από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά και 6.000 ευρώ προέρχονται από ακίνητα.

Ο κ. Τσίπρας έχει 7 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα με καταθέσεις ύψους 315.403,24 ευρώ.

Ακόμη, έχει 10 ακίνητα, εκ των οποίων τα 4 είναι από γονική παροχή και το ένα από κληρονομιά Σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες, ο πρώην Πρωθυπουργός δηλώνει την ιδιοκτησία ενός δίκυκλου οχήματος 652 κυβικών εκατοστών, το οποίο αγόρασε το 2007 έναντι 7.300 ευρώ.

Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, εμφανίζεται να συμμετέχει με ποσοστό 90% στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία (ΑΜΚΕ).

Όσον αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις, καταγράφεται οφειλή μέσω πιστωτικής κάρτας στην Εθνική Τράπεζα με υπόλοιπο 771 ευρώ, καθώς και ένα παλαιότερο δάνειο στην ίδια τράπεζα με τρέχον υπόλοιπο περίπου 5.403 ευρώ. Επιπλέον, έχει επαγγελματικό δάνειο στη Cepal Hellas χωρίς ενεργό υπόλοιπο.

