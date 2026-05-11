Δημήτρης Νατσιός: Το «πόθεν έσχες» του προέδρου της «Νίκης»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών. Ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της «Νίκης» δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 47.666,51 ευρώ.

Αναλυτικά, δηλώνει εισοδήματα από ακίνητα 230,00 ευρώ, από εισοδήματα εξαιρούμενα από φόρο 2.352,00 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα 30.082,48 ευρώ, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων / δάνεια / δωρεές / κληρονομιές κ.λπ. 15.000,00 ευρώ, και από μερίσματα / τόκους / δικαιώματα 2,03 ευρώ.

Ο Δημήτρης Νατσιός δεν δηλώνει Μετοχές / Χρεόγραφα και δεν διαθέτει τραπεζικές θυρίδες.

Οι καταθέσεις του σε τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των 19.322,38 ευρώ. Συγκεκριμένα, έχει καταθέσεις στην Optima Bank 0,71 ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς 0,04 ευρώ, 4 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα (120,39 + 3,21 + 202,56 + 18.825,73 ευρώ) και 2 λογαριασμούς στην Eurobank (0,04 + 169,70 ευρώ)

Από τα 5 ακίνητα που δηλώνει έχει εκποιήσει ένα διαμέρισμα στο Κιλκίς. Τα ακίνητα αποκτήθηκαν μέσω γονικής παροχής χωρίς χρηματική συναλλαγή (εκτός του Νο5 που είχε αγοραστεί με δάνειο 163.000 ευρώ).

Συγκεκριμένα, δηλώνει:

| # | Είδος | Τοποθεσία | Επιφάνεια | Ποσοστό κυριότητας | Τρόπος κτήσης | Κατάσταση |

|—|——-|———–|———–|——————-|—————|———–|

| 1 | Διαμέρισμα (1ος) | Πέτρα Πιερίας | 119 τ.μ. | 33,33% ψιλή κυριότητα | Γονική παροχή | Ενεργό |

| 2 | Οικόπεδο | Πέτρα Πιερίας | 3.490 τ.μ. | 100% | Γονική παροχή | Ενεργό |

| 3 | Οικόπεδο | Πέτρα Πιερίας | 3.490 τ.μ. | 25% | Γονική παροχή | Ενεργό |

| 4 | Διαμέρισμα (1ος) | Κιλκίς | 145 τ.μ. | 50% | Γονική παροχή | Ενεργό |

| 5 | Διαμέρισμα (3ος) | Κιλκίς | 89,85 τ.μ. | 50% | Αγορά | **Εκποιήθηκε το 2024** (δόθηκε γονική παροχή) |

Ο πρόεδρος της «Νίκης» δηλώνει επίσης τρία οχήματα, εκ των οποίων τα δύο απέκτησε το 2024. Αναλυτικά, διαθέτει ένα επιβατηγό ΙΧ 1.248 κ.εκ. του 2006, που αποκτήθηκε το 2017 έναντι 1.300 Euro. Ένα ΕΙΧ 1.490 κ.εκ. Του 2024, που αποκτήθηκε το 2024 έναντι 27.000 ευρώ (12.000 ευρώ + δάνειο 15.000 ευρώ). Επίσης, ένα ΕΙΧ 1.796 κ.εκ. Του 2008, που αποκτήθηκε το 2024 έναντι 100 ευρώ.

Δεν δηλώνει συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις του ανέρχονται στο ποσό των 113.812,67 ευρώ. Συγκεκριμένα, έχει ένα καταναλωτικό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, με αρχικό ποσό 14.960 ευρώ και οφειλόμενο ποσό 14.599,22 ευρώ. Επίσης, ένα στεγαστικό δάνειο από την Eurobank με αρχικό ποσό 163.000 ευρώ και οφειλόμενο ποσό 99.213,45 ευρώ.

