Λέσβος: Σε νέες κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι για τον αφθώδη πυρετό

Με κύριο αίτημα τον εμβολιασμό των ζώων για τον αφθώδη πυρετό και άμεσες αποζημιώσεις βγαίνουν ξανά στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Αυτή την ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Γ.Γ. Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ζητώντας απαντήσεις στα αιτήματά τους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η επιστημονική κοινότητα προτείνει εμβολιασμό για την ανάσχεση της ζωονόσου, λένε οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι επισημαίνουν «την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ιχνηλάτηση του νησιού». Την κινητοποίηση στηρίζουν το εργατικό κέντρο και η ΑΔΕΔΥ με τάση εργασίας και συμμετοχή στην συγκέντρωση, βουλευτές του Νομού, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης συλλογικοτήτων και σωματείων.
«Με τα αιτήματά μας διεκδικούμε την επιβίωσή μας» σημειώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, που κοινοποιεί τα αιτήματά της:
- Να ξεκινήσει ΑΜΕΣΑ ο εμβολιασμός των κοπαδιών, όπως προτείνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και διακεκριμένοι επιστήμονες, γιατί μόνο έτσι θα περιοριστούν οι άδικες θανατώσεις και θα διασωθεί η Λεσβιακή φυλή του προβάτου.
- Πλήρη αποζημίωση στο 100% της πραγματικής αξίας των ζώων που θανατώθηκαν.
- Άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όσο διάστημα οι κτηνοτρόφοι μένουν χωρίς παραγωγή, αλλά και για το χαμένο γάλα, τα σφάγια, τα έξοδα καραντίνας – ζωοτροφών.
- Σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών που χάθηκαν με κρατική χρηματοδότηση.
- Να ανοίξουν τα σφαγεία και να επιτραπεί η έξοδος από το νησί όλων των ασφαλών (με βάση τον ίδιο τον οδηγό του υπουργείου) προϊόντων συμπεριλαμβανομένου και του παστεριωμένου γάλακτος με την τήρηση, με κρατική ευθύνη, όλων των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας.
- Να μην αποκλειστούν οι ισοδύναμες μέθοδοι παστερίωσης που εφαρμόζουν τα μικρά και τα συνεταιριστικά τυροκομεία.
- Πραγματικά μέτρα βιοασφάλειας με 100% κρατική χρηματοδότηση και πλήρη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό.
- Επίσπευση των ελέγχων για τον έλεγχο της διασποράς της νόσου.