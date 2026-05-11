Στενά του Ορμούζ: Βρετανία και Γαλλία σχεδιάζουν την «επόμενη μέρα» στον Κόλπο – Αύριο η συνάντηση των υπουργών Άμυνας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Βρετανία και η Γαλλία πρόκειται να φιλοξενήσουν αύριο μια κρίσιμη συνάντηση υπουργών Άμυνας από περισσότερες από 40 χώρες, με αντικείμενο τον σχεδιασμό μιας πολυεθνικής επιχείρησης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αμέσως μόλις επιτευχθεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

LIVE – 73η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με το Sky News, της συνόδου θα προεδρεύσουν από κοινού ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, και η Γαλλίδα ομόλογός του, Κατρίν Βοτρίν.

Η αυριανή τηλεδιάσκεψη αποτελεί συνέχεια της διήμερης συνάντησης στρατιωτικών αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Απρίλιο.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, εξετάστηκαν διεξοδικά οι πρακτικές λεπτομέρειες μιας πολυεθνικής αποστολής υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Στόχος τώρα είναι η επεξεργασία στρατιωτικών σχεδίων που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη στρατηγική δίοδο, μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να απορρίπτουν αμοιβαία τις προτάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βρετανία έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη του αντιτορπιλικού «HMS Dragon» στην περιοχή και η Γαλλία του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκολ», προκειμένου να είναι έτοιμα να συμμετάσχουν στην επικείμενη αποστολή.

Ο Βρετανός ΥΠΑΜ Τζον Χίλι υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας: «Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται αυτής της πολυεθνικής, αμυντικής αποστολής επειδή το εμπόριο, η ενέργεια και η οικονομική ασφάλεια για τους εργαζόμενους εδώ στην πατρίδα μας εξαρτώνται από αυτήν».

«Μετατρέπουμε τη διπλωματική συμφωνία σε πρακτικά στρατιωτικά σχέδια για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Οι απειλές του Ιράν και οι αντιδράσεις

Τόσο το Λονδίνο όσο και το Παρίσι διευκρίνισαν ότι οι τρέχουσες ναυτικές αναπτύξεις αποτελούν κινήσεις «προ-τοποθέτησης» (pre-positioning) ενόψει οποιασδήποτε μελλοντικής διεθνούς αποστολής για την προστασία της ναυτιλίας.

Από την πλευρά της Γαλλίας, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έσπευσε το βράδυ της Κυριακής να ξεκαθαρίσει ότι η χώρα του «Ουδέποτε εξέτασε μια ναυτική ανάπτυξη στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μάλλον μια αποστολή ασφαλείας η οποία θα είναι “συντονισμένη με το Ιράν”».

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, προειδοποίησε πως «Η παρουσία γαλλικών και βρετανικών πολεμικών πλοίων, ή εκείνων οποιασδήποτε άλλης χώρας που ενδεχομένως συνοδεύουν τις παράνομες και διεθνώς άνομες ενέργειες των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και άμεση απάντηση».

«Μόνο η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μπορεί να εδραιώσει την ασφάλεια σε αυτό το στενό», σημείωσε.

Σήμερα, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού «HMS Dragon» θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη της εμπορικής ναυτιλίας και έχει «αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα», ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τις προσπάθειες ναρκαλιείας μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χανταϊός: Χωρίς συμπτώματα ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που νοσηλεύεται στο Αττικόν – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Καρκίνος των ωοθηκών: Ελπίδες από νέα στοχευμένη θεραπεία

Σε πανελλαδική απεργία προχωρά στις 13 Μαΐου η ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κοινωνική Αντιπαροχή: Πότε θα δημοπρατηθούν τα 8 πρώτα ακίνητα και τι διευκρίνισε η Μιχαηλίδου

Οι νεαροί μικροοργανισμοί του εντέρου «αντιστρέφουν» τη γήρανση του ήπατος, σύμφωνα με νέα έρευνα

PTH: Πώς παλιά μπουκάλια και οξέα μπαταριών γίνονται πολύτιμα χημικά
περισσότερα
12:02 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Μπόνι Τάιλερ: Υπέστη καρδιακή ανακοπή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας – Προσπάθησαν να την επαναφέρουν από τεχνητό κώμα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, η οπ...
10:38 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βρετανία: Απάντησε στις απειλές του Ιράν για το «HMS Dragon» – Η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού είναι «αμυντικού χαρακτήρα»

Η Βρετανία απάντησε επισήμως στις απειλές του Ιράν κατά των βρετανικών και γαλλικών πολεμικών ...
09:08 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που αεροπλάνο «ρουφάει» ένα πεζό στον κινητήρα του στο αεροδρόμιο του Ντένβερ – «Είδα τα πόδια του να περιστρέφονται»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη ...
08:30 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Νέος συναγερμός για τον χανταϊό: Θετικός Αμερικανός επιβάτης του «MV Hondius» κατά την πτήση επαναπατρισμού

Καθώς οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται στο επίκεντρο του ξεσπάσματος χανταϊού απ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media