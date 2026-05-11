Στενά του Ορμούζ: Βρετανία και Γαλλία σχεδιάζουν την «επόμενη μέρα» στον Κόλπο – Αύριο η συνάντηση των υπουργών Άμυνας

Η Βρετανία και η Γαλλία πρόκειται να φιλοξενήσουν αύριο μια κρίσιμη συνάντηση υπουργών Άμυνας από περισσότερες από 40 χώρες, με αντικείμενο τον σχεδιασμό μιας πολυεθνικής επιχείρησης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αμέσως μόλις επιτευχθεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με το Sky News, της συνόδου θα προεδρεύσουν από κοινού ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, και η Γαλλίδα ομόλογός του, Κατρίν Βοτρίν.

Η αυριανή τηλεδιάσκεψη αποτελεί συνέχεια της διήμερης συνάντησης στρατιωτικών αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Απρίλιο.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, εξετάστηκαν διεξοδικά οι πρακτικές λεπτομέρειες μιας πολυεθνικής αποστολής υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Στόχος τώρα είναι η επεξεργασία στρατιωτικών σχεδίων που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη στρατηγική δίοδο, μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να απορρίπτουν αμοιβαία τις προτάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βρετανία έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη του αντιτορπιλικού «HMS Dragon» στην περιοχή και η Γαλλία του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκολ», προκειμένου να είναι έτοιμα να συμμετάσχουν στην επικείμενη αποστολή.

Ο Βρετανός ΥΠΑΜ Τζον Χίλι υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας: «Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται αυτής της πολυεθνικής, αμυντικής αποστολής επειδή το εμπόριο, η ενέργεια και η οικονομική ασφάλεια για τους εργαζόμενους εδώ στην πατρίδα μας εξαρτώνται από αυτήν».

«Μετατρέπουμε τη διπλωματική συμφωνία σε πρακτικά στρατιωτικά σχέδια για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Οι απειλές του Ιράν και οι αντιδράσεις

Τόσο το Λονδίνο όσο και το Παρίσι διευκρίνισαν ότι οι τρέχουσες ναυτικές αναπτύξεις αποτελούν κινήσεις «προ-τοποθέτησης» (pre-positioning) ενόψει οποιασδήποτε μελλοντικής διεθνούς αποστολής για την προστασία της ναυτιλίας.

Από την πλευρά της Γαλλίας, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έσπευσε το βράδυ της Κυριακής να ξεκαθαρίσει ότι η χώρα του «Ουδέποτε εξέτασε μια ναυτική ανάπτυξη στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μάλλον μια αποστολή ασφαλείας η οποία θα είναι “συντονισμένη με το Ιράν”».

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, προειδοποίησε πως «Η παρουσία γαλλικών και βρετανικών πολεμικών πλοίων, ή εκείνων οποιασδήποτε άλλης χώρας που ενδεχομένως συνοδεύουν τις παράνομες και διεθνώς άνομες ενέργειες των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και άμεση απάντηση».

«Μόνο η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μπορεί να εδραιώσει την ασφάλεια σε αυτό το στενό», σημείωσε.

Σήμερα, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού «HMS Dragon» θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη της εμπορικής ναυτιλίας και έχει «αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα», ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τις προσπάθειες ναρκαλιείας μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες.