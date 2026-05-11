Θεσσαλονίκη: Σκότωσαν τον 54χρονο γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεψε περιστέρια – Διώξεις σε βάρος των 2 συλληφθέντων

Διώξεις ασκήθηκαν στους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας του 54χρονου, τη σορό του οποίου πέταξαν στον ποταμό Λουδία, στη Θεσσαλονίκη.

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Επιπλέον, κατηγορούνται για παράνομη οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστική χρήση και κατά περίπτωση για οπλοχρησία και χρήση πλαστού εγγράφου.

Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και έως τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο κατηγορούμενοι, που είναι σεσημασμένοι για υποθέσεις ναρκωτικών υποστήριξαν ότι αφορμή για το έγκλημα ήταν το γεγονός ότι θεώρησαν τον 54χρονο ως ύποπτο για την κλοπή περιστεριών. Αυτός ήταν ο λόγος της συμπλοκής μεταξύ τους, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του 54χρονου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία

Η δολοφονία τελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου (9/5), στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη και εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που συνέλαβαν δύο άτομα (43 και 44 ετών),

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με θανάσιμο τραυματισμό ατόμου από πυροβολισμό, σε αυλή οικίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα ανωτέρω σημεία, βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

87,84 γραμμάρια μεθαδόνης,

11,30 γραμμάρια κοκαΐνης,

10,67 γραμμάρια ηρωίνης,

4,57 γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε και απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής κάθειρξης 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού συνεχίζονται, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και της Ε.Μ.Α.Κ.