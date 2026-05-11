Μαρινάκης για Τουρκία: Μόνο για εσωτερική κατανάλωση και χωρίς αξία στο Διεθνές Δίκαιο το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – «Μνημείο θράσους» οι δηλώσεις Τσίπρα

«Νομίζω ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, δηλαδή ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο σε ένα κράτος, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Απολύτως καμία αξία. Και απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας, με λίγα λόγια για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ’ όλα το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών και βεβαίως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως και να έχει, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τις κινήσεις της Τουρκίας.

«Πέραν αυτού, οι δικές μας κινήσεις, οι οποίες δεν ετεροκαθορίζονται από κινήσεις άλλων χωρών, ακόμα και γειτονικών χωρών, έχουν στέρεο αποτύπωμα, κινούνται στην κατεύθυνση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με κορυφαίο τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που καθορίστηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με την σφραγίδα της Ευρώπης, και όλες οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες σε ενεργειακό επίπεδο και όχι μόνο που έχουν ξεκάθαρο γεωπολιτικό αποτύπωμα» συμπλήρωσε.

Για το drone στη Λευκάδα

Για το drone στη Λευκάδα, o κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών λίγο πριν την είσοδο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο οποίος σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το γενικό επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά και θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Εδώ, όμως, η Ελλάδα τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάτι περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, για το συγκεκριμένο θέμα. Μένουμε σε όσα είπε ο υπουργός Εξωτερικών» είπε.

“Μνημείο θράσους οι δηλώσεις Τσίπρα για τις τράπεζες”

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Νομίζω ότι είναι μνημείο θράσους. Όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσες προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έσκασε η ΔΕΗ, κούνησε το δάχτυλο για τη ΔΕΗ. Ενώ τώρα, η αξία της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ για τον Έλληνα φορολογούμενο δηλαδή, έχει εκτοξευθεί, άρα έχει ενισχυθεί η θέση του Έλληνα φορολογούμενου και η ΔΕΗ πέρασε σε μια άλλη φάση και έτσι γλιτώσαμε ως οικονομία περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, που δεν έσκασε στα χέρια των Ελλήνων φορολογούμενων» ανέφερε.

«Λίγες εβδομάδες μετά, αφού μίλησε για τη ΔΕΗ, αποφάσισε να μιλήσει για τις τράπεζες. Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που δικαίωμά του είναι να το κάνει, για να μην παρεξηγηθώ, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας, επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κυνικά είπε πριν από λίγες εβδομάδες ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που έβαλε τους ανθρώπους στις ουρές, που τίναξε την οικονομία στον αέρα για να κάνει ο ίδιος τη δική του δήθεν επανάσταση και να φορτώσει στη χώρα 100 με 120 αχρείαστα δισ. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του δράματος. Ακολούθησαν και άλλα μετά. Είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα δάνεια στα funds. Είναι ο πρωθυπουργός που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο πρωθυπουργός των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, για τους οποίους καμάρωνε ο υπουργός Οικονομικών μετά τις δεύτερες εκλογές, ο διάδοχος του κ. Βαρουφάκη, ο κ. Τσακαλώτος» προσέθεσε και σημείωσε:

«Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που τα έκανε όλα αυτά και κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση για τις τράπεζες».

Επίσης είπε ότι τον Ιούνιο του ‘19 τα κόκκινα δάνεια ήταν 75,4 δισ. «Δηλαδή, από το σύνολο των δανείων, το 43,6% αυτών ήταν κόκκινα. Από τα 75,4 δισεκατομμύρια, τα κόκκινα δάνεια έχουν πάει στα 5,7 δισεκατομμύρια και από το 43,6%, το ποσοστό των κόκκινων δανείων είναι 3,3%. Πώς έγινε αυτό; Με μια σειρά από μέτρα που πήραμε για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών. Αξίζει να πούμε ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο τον Απρίλιο, τον μήνα δηλαδή που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις. Αρχικές οφειλές ήταν 588 εκατομμύρια ευρώ. Από τον περσινό Απρίλιο, στο φετινό Απρίλιο, από πέρσι φέτος, έχουν εκτοξευθεί κατά 51% οι νέες ρυθμίσεις. Διευρύναμε την περίμετρο, αλλάξαμε τελείως τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλάξαμε τα ποσά, προστατεύουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες. Είναι η απόλυτη αντίθεση» ανέφερε.

«Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρήμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια. Ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να δούμε την αντίθεση αυτή, για να καταλαβαίνουμε πόσο σημασία έχουν οι πολιτικές σε σχέση με τα όμορφα λόγια, τα οποία συνήθως στην πολιτική καταλήγουν σε φιάσκο» συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για τη συνέντευξη Δημητριάδη

Τέλος για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είπε: «Είναι σαφής η αναφορά του κ. Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη. Το λέει μάλιστα και γράφει και στη συγκεκριμένη αποστροφή της συνέντευξης ”και τίποτα παραπάνω”.

Είναι δύο τα τινά – και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ που έχει μια εμμονή με το συγκεκριμένο θέμα: ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, που δεν το πιστεύω, τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν κομίζει κάτι νεότερο αυτή η συνέντευξη. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά, πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ’ όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης» ανέφερε.

«Το ξαναλέω, δεν υποτιμώ το θέμα, αλλά για το θέμα αυτό έχει αποφασίσει η Δικαιοσύνη για ένα μέρος του και για το υπόλοιπο εκκρεμεί η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό» συμπλήρωσε.