Στάρμερ: «Θα αποδείξω σε όσους με αμφισβητούν ότι έχουν άδικο» – «Νέα κατεύθυνση» στις σχέσεις με την ΕΕ

Αντιμέτωπος με το κύμα αμφισβήτησης στο εσωτερικό των Εργατικών, ο Κιρ Στάρμερ εμφανίστηκε αποφασισμένος να διαψεύσει τους επικριτές του.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να διατηρήσει τα ηνία της χώρας για να αποτρέψει μια νέα πολιτική αστάθεια, την ώρα που το κόμμα του μετρά τις πληγές του από το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα των τελευταίων 30 και πλέον ετών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές.

Ήδη η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Κάθριν Γουέστ ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι, αν το υπουργικό συμβούλιο δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε έναν αντικαταστάτη του Στάρμερ, τότε θα κινηθεί η ίδια για να προκαλέσει εσωτερικές εκλογές για να βρεθεί διάδοχος.

«Θα αποδείξω ότι έχουν άδικο»

Ο Στάρμερ σε σημερινή του ομιλία -κρίσιμη για το μέλλον του- προσπάθησε να δείξει ότι έχει λάβει το μήνυμα, τονίζοντας ότι «η σταδιακή αλλαγή δεν αρκεί» σε μια χώρα που έχει υποστεί δύο δεκαετίες οικονομικής στασιμότητας και αυξανόμενων κοινωνικών εντάσεων.

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι από την κατάσταση της Βρετανίας. Αγανακτισμένοι από την πολιτική και κάποιοι είναι αγανακτισμένοι με εμένα», τόνισε. «Γνωρίζω ότι κάποιοι με αμφισβητούν και γνωρίζω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι έχουν άδικο. Και θα το κάνω».

Από τον θρίαμβο του 2024 στην κρίση

Οι Εργατικοί υπό τον Στάρμερ κέρδισαν μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία το 2024.

Βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του Στάρμερ ήταν η ανάκαμψη της οικονομίας, ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης και η μείωση των λιστών αναμονής στο κρατικό σύστημα υγείας.

Ωστόσο μετά την άφιξή του στη Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει πείσει πραγματικά τους Βρετανούς, λαμβάνοντας μέτρα που θεωρήθηκαν κατά της κοινωνίας, αυστηροποιώντας τη μεταναστευτική πολιτική -κάτι που απογοήτευσε τους ψηφοφόρους των Εργατικών- και αδυνατώντας να ανατάξει την οικονομία, ζήτημα που είχε αναγάγει σε προτεραιότητά του.

Εξάλλου έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις αναγκαστικές αποχωρήσεις υπουργών της κυβέρνησής του και το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ, παρά τις στενές του σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε ό,τι αφορά το Brexit και τις σχέσεις της Βρετανίας με την ΕΕ, ο Στάρμερ κατηγόρησε τον Νάιτζελ Φάρατζ -επικεφαλής του Reform UK που σημείωσε μεγάλη άνοδο στις τοπικές εκλογές και ένθερμο υποστηρικτή της αποχώρησης της χώρας από το μπλοκ-, ότι «εξαπάτησε τη Βρετανία».

«Δεν είναι απλώς ένας απατεώνας, είναι καιροσκόπος», τόνισε.

Ανάγκη για εσωκομματική ενότητα

Ο Στάρμερ εκτίμησε ότι οι Εργατικοί δεν έχουν την πολυτέλεια να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει «πολύ επικίνδυνους αντιπάλους» οι οποίοι επιδιώκουν «περισσότερη διχόνοια», προτιμούν «να τονίζουν τα προβλήματα της Βρετανίας» και να μην αναζητούν λύσεις «αλλά κάποιον να κατηγορήσουν».

Νέα κατεύθυνση στις σχέσεις με την Ευρώπη

Στην επόμενη σύνοδο ΕΕ- Βρετανίας, το Λονδίνο θα ορίσει «μια νέα κατεύθυνση για τη Βρετανία», υποσχέθηκε ο Στάρμερ.

«Αυτή η κυβέρνηση των Εργατικών θα ξεχωρίσει από τη βούλησή της να ανοικοδομήσει τη σχέση μας με την Ευρώπη και να βάλει τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης, ώστε να έχουμε ισχυρότερη οικονομία, ισχυρότερο εμπόριο, ισχυρότερη άμυνα, τα πάντα», υπογράμμισε.

Ο Στάρμερ διευκρίνισε ότι ένα φιλόδοξο σχέδιο για τους νέους θα βρεθεί στο επίκεντρο της σχέσης της χώρας του με την ΕΕ, προκειμένου «οι νέοι άνθρωποι της χώρας μας να μπορούν να εργαστούν και να σπουδάσουν και να ζήσουν στην Ευρώπη».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τις «κόκκινες γραμμές» του για το Brexit ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Η προηγούμενη κυβέρνηση καθορίστηκε από τη ρήξη της σχέσης μας με την Ευρώπη. Αυτή η κυβέρνηση των Εργατικών θα καθοριστεί από την ανοικοδόμηση της σχέσης μας με την Ευρώπη, βάζοντας τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης, ώστε να είμαστε ισχυρότεροι στην οικονομία, ισχυρότεροι στο εμπόριο, ισχυρότεροι στην άμυνα», δήλωσε απευθυνόμενος σε ακτιβιστές και βουλευτές των Εργατικών.

«Αυτό που θέλω να κάνω είναι να κάνω ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Βρετανίας φέτος και να μας φέρω πιο κοντά, τόσο στο εμπόριο και την οικονομία όσο και στην άμυνα και την ασφάλεια, και αυτό θα αποτελέσει στη συνέχεια μια πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε καθώς προχωράμε».

Πρόσθεσε μάλιστα με νόημα: «Καθώς το κάνουμε αυτό, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στα επιχειρήματα του παρελθόντος, να μην ανοίγουμε παλιές πληγές, αλλά να κοιτάξουμε μαζί μπροστά για το πώς θα κάνουμε αυτή τη χώρα ισχυρότερη, πώς θα κάνουμε αυτή τη χώρα δικαιότερη — και αυτή είναι η προσέγγιση που θα ακολουθήσω».

Δέσμευση για μάχη

Αργότερα, δημοσιογράφος ρώτησε τον Βρετανό Πρωθυπουργό αν σκέφτηκε να αποχωρήσει μετά την ηχηρή ήττα της Πέμπτης, με τον Στάρμερ να απαντά ότι η συνεχής αλλαγή ηγετών στο Συντηρητικό κόμμα «κόστισε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα».

Αν και αναγνώρισε ότι υπάρχει αγανάκτηση μεταξύ των Βρετανών, ο Στάρμερ εκτίμησε ότι έχει «ευθύνη να φέρει την αλλαγή» για την οποία εξελέγη το Εργατικό Κόμμα.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «δεν θα υποχωρήσω», όταν ρωτήθηκε αν θα δώσει μάχη στην περίπτωση που βουλευτές αμφισβητήσουν την ηγεσία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Politico