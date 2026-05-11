Ηράκλειο: Πρώην ζευγάρι ενστόλων αντάλλαξε μηνύσεις και κατέληξε στο αυτόφωρο

Από την υπηρεσία στο Αυτόφωρο κατέληξε ένα πρώην ζευγάρι ενστόλων, στο Ηράκλειο, με τις Αρχές να εξετάζουν τις καταγγελίες που έκαναν και οι δύο πλευρές.

Οι δύο ένστολοι, που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, μετά τις εκατέρωθεν μηνύσεις.

Η αρχή έγινε το πρωί του Σαββάτου όταν η 36χρονη κατήγγειλε τον διαστάσει σύζυγό της ότι την παρακολουθούσε. Μάλιστα, η γυναίκα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 40χρονου.

Ο 40χρονος αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο, αφού κι εκείνος κατέθεσε μήνυση σε βάρος της 36χρονης, κατηγορώντας την για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών.