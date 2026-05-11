Debate Δημήτρη Μαρκόπουλου – Πέτρου Παππά στον Realfm 97,8 – Τι είπαν για τις εκλογές, τα υπό ίδρυση κόμματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Αντιπαράθεση για την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομία και τα εθνικά θέματα είχαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, στον Realm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Tι θα κρίνει τις εκλογές

Πρώτο ερώτημα που τέθηκε στους δύο βουλευτές ήταν το κατά πόσο οι εκλογές θα κριθούν από την οικονομία, ή από άλλα πράγματα όπως οι υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όταν τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση, δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα, με πρώτο μέλημά τους, την οικονομία. Νομίζω ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία, παρά τα προβλήματα και τις διεθνείς απανωτές κρίσεις, παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με το 2019, με βάση μία σειρά ορατών δεικτών» είπε ο κ. Μαρκόπουλος, ενώ σε σχέση με τον πληθωρισμό σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν το παραγνωρίζει και κινητοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση. «Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα που ασχολείται εντατικά με αυτή την προσπάθεια, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Εμείς όμως έχουμε ένα σχέδιο, την ενίσχυση των εισοδημάτων και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη ΔΕΘ που θα είναι και η τελευταία πριν από τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Αυτό το οποίο προτάσσουμε στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα funds που έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά…, αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης, χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί, όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών. Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο Εθνικής Ασφάλειας» είπε από την πλευρά του ο Πέτρος Παππάς και αναφέρθηκε στην υπόθεση του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, γεγονός που όπως υποστήριξε, δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη.

«Η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα που να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενοίκια σε σχέση με τους μισθούς, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς. Να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείτε καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκαν ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά» πρόσθεσε.

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Ερωτηθείς ο κ. Μαρκόπουλος εάν θα ήταν καλύτερο για την κυβέρνηση να πάει σε εκλογές νωρίτερα, ακόμη και το καλοκαίρι, αιφνιδιάζοντας ιδίως όσους ετοιμάζουν νέα κόμματα, είπε: «Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση που βρίσκεται η Ελλάδα έχει αξία το γοργόν και χάριν έχει. Νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη και γι’ αυτό τον λόγο, παρότι εμείς έχουμε το πάνω χέρι των πολιτικών πρωτοβουλιών, ο Πρωθυπουργός παραμένει σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης, έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει, θα πατηθεί το κουμπί».

«Όμως, αυτή τη στιγμή, το πρωτεύον είναι τα προβλήματα, έχουμε μια σύρραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας, έχουμε μια οικονομική περιδίνηση νέα, την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Αυτά τα προβλήματα δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων, ούτε το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones, τη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του», υπογράμμισε και αφού διερωτήθηκε ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο, σημείωσε: «Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταρρέουν και ότι η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω ότι δεν απηχεί την πραγματική εικόνα».

«Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας» απάντησε ο κ. Παππάς, κάνοντας αναφορά, μεταξύ άλλων, στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στην υπόθεση της Μονής Σινά, αλλά και για άλλη μια φορά στην περίπτωση του drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

«Ο κ. Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά drone στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι η ύβρις και η αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα. Θυμίζω την πρόσφατη συνέντευξη του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος είπε λίγο-πολύ ότι έσωσε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα, την ΕΥΠ, επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Όταν κατέθεσε στον Εισαγγελέα είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές» είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Η ύβρις και η αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό, που ο κ. Καιρίδης, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα-συνάδελφο, την κα Νάντια Γιαννακοπούλου, της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του. Η απάντηση, η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι βουλευτές του, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση, η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πέρα πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονεία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, στην πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως, τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του Συντάγματος. Χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκομένους στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θεωρούμε ότι θα πληρωθεί στην κάλπη», συμπλήρωσε ο κ. Παππάς.

«Ακούω από τον κ. Παππά έναν προτεσταντικού τύπου λόγο, ηθικολογικό, πχ η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονεία. Μια αφόρητη ηθικολογική προσέγγιση η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Εγώ είπα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διεθνές αποτύπωμα. Δεν ακούσαμε το διεθνές αποτύπωμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, του κ. Ανδρουλάκη.

Μόνο κάτι selfies, πίσω-πίσω σειρά, με τον κ. Σάντσεθ έχουμε δει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεχνιόμαστε. Και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ; Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών» απάντησε ο κ. Μαρκόπουλος ενώ αναφερόμενος στα όσα είπε ο κ. Παππάς για τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Δημήτρη Καιρίδη, τόνισε:

«Το κόμμα του “δεν δικαιούστε να ομιλείτε” είναι το ΠΑΣΟΚ. Του Κουτσόγιωργα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πεπραγμένα, δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά και πολύ αρνητική κληρονομιά.

Ο κ. Παππάς και οι συνεργάτες ή συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κα Καϊλή. Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί το ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ. Όταν δεν έχεις θέσεις, ηθικολογείς, φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν σημασία, όμως δεν έχει αρθρώσει ο κ. Παππάς μια θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα τις ανακοίνωσε και στην αρμόδια Επιτροπή στη Βουλή, λέγοντας ότι άλλα μου λέγατε στο τηλέφωνο; Με ποιους θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, αν γίνει το απίθανο και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά; Με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει, με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά, με τον κ. Τσίπρα; Είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη σου στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες “εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω”; Είναι ηθικό να δίνεις μία μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της σκευωρίας της Novartis;» συμπλήρωσε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κ. Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε τον Λαμπράκη…Του κράτους εκείνο, το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονοι όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι στον 21ο αιώνα… Να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα» υπογράμμισε στη συνέχεια ο Πέτρος Παππάς, καλώντας τον κ. Μαρκόπουλο να διαβάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για όλα τα θέματα, αν θέλει να «ακούσει προγραμματικό λόγο».

«Αυτό που είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει στις εκλογές, αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ» τόνισε ο κ. Παππάς.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Στη συνέχεια η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή τον νέο νόμο που φέρεται να προωθεί η κυβέρνηση Ερντογάν σχετικά με τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

Ο κ. Μαρκόπουλος εκτίμησε ότι «περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία, μια αδυναμία η οποία ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία, που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο, και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Οι διεθνείς μας συμμαχίες, έτσι όπως διαμορφώνονται στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση, γιατί έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί ο Ερντογάν».

«Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει μια σειρά από εθνικά επωφελείς στρατηγικές, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, δεν ετεροπροσδιορίζεται, αλλά αυτοπροσδιορίζεται, ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της ως προς την άμυνα της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019, μια χώρα που έχει εξοπλισθεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους δίαυλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες Κασσάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας» δήλωσε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων» υποστήριξε ο κ. Παππάς, ενώ απαντώντας στον βουλευτή της ΝΔ για το διεθνές αποτύπωμα του κ. Ανδρουλάκη και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ, είπε: «Δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κ. Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών συνεδριάσεων και φόρουμ. Ούτε το να τρώει πόρτα από τη συνάντηση με τον Ερντογάν ,τρεις ώρες πριν γίνει η συνάντηση. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής το να μην εξηγείται γιατί δεν ποντίζεται το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες, πρέπει να έχουμε μία εθνική πολιτική πιο σοβαρή, που να μην επιτρέπει στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι. Σε σχέση με την Τουρκία , δεν πρέπει να της επιτρέπουμε ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιρειών ανοιχτά της Κύπρου, έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μία πάγια πολιτική της Ελλάδας».

Το μετεκλογικό τοπίο και οι συνεργασίες

Όσον αφορά στο μετεκλογικό τοπίο, με δεδομένο ότι είναι δύσκολη υπόθεση η επίτευξη αυτοδυναμίας, και δεν υπάρχει διάθεση από κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούν με τη ΝΔ, ο κ. Μαρκόπουλος είπε: «Είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις και δεν θα δώσει απαντήσεις μονό ως προς εμάς, αλλά θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς, οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το “δεν συνεργάζομαι με τη νέα δημοκρατία”. Ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κ. Ανδρουλάκη με την κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μιλάει και με τον κ. Τσίπρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα εκεί…»

Σχετικά με το σενάριο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε: «Σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να μην προκύψει, όχι για τη ΝΔ, αλλά για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά, ενός ανθρώπου που θήτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια της παράταξής μας και έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο.

Από εκεί και πέρα, όμως, νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη ΝΔ, αλλά θα αλιεύσει κυρίως από τη δεξαμενή της Ελληνικής Λύσης, της κ. Καρυστιανού και ενδεχομένως και από τη Φωνή Λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη ΝΔ. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει ΝΔ αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό, έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η ΝΔ θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες, που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων, να την ξαναψηφίσουν».

Ερωτηθείς ο κ. Παππάς για την έλλειψη συνεννόησης στον χώρο της Κεντροαριστεράς για τη δημιουργία ενός πόλου που θα μπορούσε να δώσει μία κυβερνητική λύση απέναντι στη ΝΔ, τόνισε: «Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο θα του επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στον χώρο του και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του ΠΑΣΟΚ θα συμφωνήσουν και θα συμπλεύσουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είτε το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει και αυτό, όντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό, να είναι πρώτο, ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Αυτά, αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση, εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη ΝΔ για να καταστρέψει περισσότερο τη χώρα».

Απαντώντας στην ερώτηση εάν υπάρχει πράγματι η δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, με βάση τη σημερινή δημοσκοπική του εικόνα, υποστήριξε: «Εγώ, με την επαφή μου με την κοινωνία, θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή της αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη, που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπειρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφίπλευρης διεύρυνσης».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι δεν τον ανησυχεί το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί, όπως σημείωσε, ο πρώην πρωθυπουργός «έχει κριθεί απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και στη ΝΔ, το αφήγημά του είναι συγκεχυμένο και θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν». «Μας λέει πάλι ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά, τα οποία νομίζω ότι εξοργίζουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κ. Τσίπρα» πρόσθεσε.