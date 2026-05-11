Ζελένσκι: «Παραδόθηκαν οι λίστες» – Το παρασκήνιο για την ανταλλαγή αιχμαλώτων και ο ρόλος των ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντά τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, στο Κίεβο στις 11 Μαΐου 2026. (Volodymyr Zelensky / X)
Η Ουκρανία παρέδωσε στη Ρωσία λίστες αιχμαλώτων πολέμου στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης ανταλλαγής και αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμβάλουν ώστε η συμφωνία να υλοποιηθεί, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται ενώ παραμένει ασαφές αν η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί τελικά, μετά τον ισχυρισμό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις 9 Μαΐου ότι το Κίεβο δεν είχε καταθέσει καμία πρόταση για ανταλλαγή κρατουμένων.

«Οι λίστες έχουν παραδοθεί»

«Οι λίστες έχουν παραδοθεί και αναμένουμε από την αμερικανική πλευρά να είναι ενεργή, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά από ενημέρωση που είχε από τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις 8 Μαΐου μια αιφνιδιαστική συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων και προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας για το διάστημα 9 έως 11 Μαΐου, με αφορμή τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία.

«Η γιορτή στη Ρωσία αφορά την Ημέρα της Νίκης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία, καθώς ήταν επίσης σημαντικό μέρος και παράγοντας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», είχε γράψει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η εκεχειρία θα περιλάμβανε «αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας» και ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά.

Επαφές στις ΗΠΑ για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Ο Ουμέροφ ταξίδεψε στο Μαϊάμι στις 7 Μαΐου, όπου είχε συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με βασικό αντικείμενο την ανταλλαγή αιχμαλώτων αλλά και τις προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι διαμεσολαβούμενες από τις ΗΠΑ συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας παραμένουν «παγωμένες» εδώ και περισσότερο από δύο μήνες, ενώ η Ουάσινγκτον έχει στρέψει ολοένα και περισσότερο την προσοχή της στην κρίση με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Ουμέροφ συζήτησε επίσης πιθανά σχήματα για μελλοντικές διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στις 9 Μαΐου ότι θα ήταν διατεθειμένος να συναντήσει τον Ζελένσκι σε τρίτη χώρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης σε σχέση με προηγούμενες προσκλήσεις προς τον Ουκρανό πρόεδρο να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες.

