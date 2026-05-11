Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: «Ο σύζυγός μου είναι μαχητής – Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε»

Ελένη Φλισκουνάκη

Πολιτική

Την πρώτη της ανάρτηση έκανε στο Instagram η Τίνα Μεσσαροπούλου, αφού ανακοινώθηκε ότι ο σύζυγός της και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, βγήκε από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου.

Στο κείμενο που δημοσίευσε, με την μορφή των Instagram stories, η Τίνα Μεσσαροπούλου έγραψε: «Έπειτα από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή.

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού -από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ.

Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη.

Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε. Ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα.

Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο για την περίπτωση του κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα». 

