Ισραήλ: Σχεδόν 99% αποτελεσματικός ο «Σιδηρούς Θόλος» απέναντι σε πυραύλους, λέει η κατασκευάστρια εταιρείας

Το σύστημα αεράμυνας «Iron Dome» του Ισραήλ έχει επιτύχει ποσοστό αποτελεσματικότητας που αγγίζει το 99% απέναντι σε πυραύλους που εκτοξεύονται από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, ενώ έχει αναχαιτίσει και τη μεγάλη πλειονότητα των πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Rafael Advanced Defense Systems, αναφέρει το Reuters.

Ο Γιουβάλ Στάινιτς, πρόεδρος της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας Rafael, δήλωσε σε συνέδριο του Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs ότι από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η Χαμάς στη Γάζα και η Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχουν εκτοξεύσει συνολικά περίπου 40.000 ρουκέτες προς το Ισραήλ.

«Το Iron Dome αναχαίτισε τις περισσότερες από αυτές με ποσοστά επιτυχίας που δεν είναι 100%, αλλά πολύ κοντά. Περίπου 98%, ακόμη και 99%. Δεν είναι τέλειο, αλλά σχεδόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 1.500 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ σε δύο γύρους συγκρούσεων από το 2024 και μετά, με «μόνο λίγες δεκάδες» να μην αναχαιτίζονται.

Ο Στάινιτς υποστήριξε επίσης ότι δεν υπάρχει έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης για το σύστημα Iron Dome.