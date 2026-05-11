Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου
Η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής» και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024) δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 82.496,89 ευρώ.

Ειδικότερα:

  • Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 4.225,31 ευρώ.
  • Μισθωτές υπηρεσίες: 18.900,89 ευρώ.
  • Μισθοί, αποζημιώσεις από Ευρωβουλή: 59.370,69 ευρώ.

Δεν δηλώνονται μετοχές ή άλλα χρεόγραφα αλλά μόνο ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, συνολικής αποτίμησης 345,52 ευρώ, το οποίο αποκτήθηκε χωρίς χρηματική συναλλαγή.

Οι τραπεζικές καταθέσεις είναι συνολικά ύψους 86.294,46 ευρώ. Διατηρεί δύο λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 29.259,31 ευρώ και 56.261,29 ευρώ και ένα στην Εθνική Τράπεζα 773,86 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, είναι κάτοχος 100% ενός διαμερίσματος 61,80 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, από γονική παροχή που αποκτήθηκε το 2024.

Έχει ένα επιβατικό όχημα 1.498 κ.εκ. του 2007 το οποίο απέκτησε το 2018 έναντι 3.995 ευρώ.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες

