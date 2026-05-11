ΕΕ: Αποκαθιστά τις εμπορικές σχέσεις με τη Συρία – Άρση περιορισμών σε πετρέλαιο και χρυσό

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ΕΕ Συρία Φον ντερ Λάιεν
Φωτογραφία: AP
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν τη Δευτέρα να αποκαταστήσουν τις πλήρεις εμπορικές σχέσεις με τη Συρία, επαναφέροντας σε ισχύ τη συμφωνία συνεργασίας που είχε ανασταλεί το 2011.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή, καθώς η συμφωνία είχε «παγώσει» όταν η εξέγερση κατά του τότε ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ εξελίχθηκε σε έναν εμφύλιο πόλεμο διάρκειας 14 ετών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του μπλοκ δήλωσε ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή «δεν υφίστανται πλέον».

Ενίσχυση των διμερών σχέσεων

Το Συμβούλιο, εκπροσωπώντας τα κράτη μέλη των οποίων οι ΥΠΕΞ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Συρίας.

Οι περισσότερες δυτικές κυρώσεις άρθηκαν πέρυσι κατά της χώρας, η οποία επιδιώκει την ευρύτερη επανένταξή της στη διεθνή κοινότητα υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα.

Ο Αλ Σάρα ηγήθηκε της εξέγερσης που ανέτρεψε τον Άσαντ στα τέλη του 2024.

Άρση περιορισμών

Η επαναφορά της συμφωνίας συνεργασίας θα άρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων συριακών αγαθών.

Αυτό περιλαμβάνει το πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή, καθώς και τον χρυσό, τα πολύτιμα μέταλλα και τα διαμάντια.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η απόφαση αυτή «Στέλνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για τη δέσμευση της ΕΕ να επαναδραστηριοποιηθεί με τη Συρία και να στηρίξει την οικονομική της ανάκαμψη».

Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει επίσημα τις συριακές αρχές για την απόφαση, ενώ οι διατάξεις που επανέρχονται σε ισχύ θα τεθούν σε εφαρμογή την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της κοινοποίησης.

Η συμφωνία συνεργασίας, η οποία υπεγράφη αρχικά το 1977, αποτελεί το πλαίσιο για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Συρίας.

Η αναστολή της, που ξεκίνησε το 2011 και επεκτάθηκε το 2012, είχε στοχεύσει ειδικά τις εμπορικές διατάξεις που αφορούσαν τις συριακές εξαγωγές στρατηγικών πόρων.

Με πληροφορίες από: Reuters, TRT World

