Φθιώτιδα: «Ήταν έτοιμοι για πόλεμο» – Αποκαλυπτική μαρτυρία για την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Αποκαλυπτική είναι μία μαρτυρία για τις στιγμές τρόμου που επικράτησαν το πρωί της Δευτέρας (11/5) σε υποκατάστημα τράπεζας, στην Κάτω Τιθορέα, στη Φθιώτιδα.

Επαγγελματίας της περιοχής, το κατάστημα του οποίου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την τράπεζα, περιέγραψε το πώς κινήθηκαν οι ένοπλοι ληστές και τον πανικό που επικράτησε στην περιοχή.

«Ήταν μεταμφιεσμένοι, ο ένας έκανε πως κούτσαινε»

Μιλώντας στο LAMIA POLIS 87.7 και στην εκπομπή «Ανοσία στην Ανοησία» με τη Λίλιαν Χαχοπούλου και τον Πάνο Κατσώνη, ο μάρτυρας ανέφερε αρχικά ότι δύο άτομα εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στην τράπεζα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

«Ο ένας κράταγε μαγκουράκι, έκανε πως κούτσαινε. Ήταν μεταμφιεσμένοι με περούκα, μαντήλια και καπέλα. Όλο το προσωπικό ήταν όρθιο, όπως και δύο πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στην τράπεζα», ανέφερε αρχικά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι δράστες παρέμειναν περίπου 15 με 20 λεπτά στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ εκτιμάται πως κατέβασαν τον διευθυντή στο υπόγειο προκειμένου να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο.

«Όπλισε το καλάσνικοφ και περίμενε έξω από την τράπεζα»

Την ίδια ώρα, ένας τρίτος συνεργός εμφανίστηκε έξω από το υποκατάστημα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο τρόμο. «Ξαφνικά εμφανίζεται ένας ψηλός άνδρας με μαντήλι, καπέλο και σακίδιο. Μπήκε μέσα στην τράπεζα και αμέσως ξαναβγήκε έξω. Όπλισε το καλάσνικοφ και περίμενε έξω από την τράπεζα, με την πόρτα ανοιχτή», είπε και περιέγραψε τον δράστη ως «έτοιμο για πόλεμο», τονίζοντας πως η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αιματοχυσία εάν έφτανε εκείνη τη στιγμή η αστυνομία.

«Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό», τόνισε.

Μετά τη ληστεία, οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζοί προς τον δρόμο που οδηγεί στην Άνω Τιθορέα, όπου τους περίμενε όχημα διαφυγής. «Έτρεξαν προς τον δρόμο δίπλα από το φαρμακείο. Εκεί υπήρχε ένα τζιπ με αναμμένη μηχανή και φιμέ τζάμια», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο φαινόταν εξαιρετικά οργανωμένο. «Πιστεύω ότι το είχαν μελετήσει πολύ καλά. Ήξεραν πού θα αφήσουν το αυτοκίνητο και πώς θα φύγουν».

Χρήματα έπεσαν στον δρόμο κατά τη διαφυγή

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων φέρεται να έπεσε στον δρόμο. «Έφυγαν τρέχοντας με γεμάτες τσέπες και σακίδια. Κάποια χαρτονομίσματα έπεσαν κάτω. Είπα μάλιστα σε υπάλληλο να πάει να τα μαζέψει», τόνισε ο μάρτυρας.

Σχετικά με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ότι οι δράστες απέσπασαν περίπου 200.000 ευρώ, ο ίδιος σημείωσε πως ακόμη δεν είχε γίνει επίσημη καταμέτρηση.

Πανικός στο χωριό

Η ληστεία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους και καταστηματάρχες να προσπαθούν να προστατευτούν. «Δίπλα στην τράπεζα υπάρχει φαρμακείο. Μπήκα μέσα και είπα στους ανθρώπους να μην βγει κανείς έξω γιατί γίνεται ληστεία στην τράπεζα», είπε.

Όπως εξήγησε, ένας πελάτης που μπήκε ανυποψίαστος στην τράπεζα και είδε τα όπλα, βγήκε αμέσως έξω φωνάζοντας ότι πρόκειται για ληστεία. «Προσπαθούσαμε να μην μπει άλλος κόσμος μέσα γιατί κινδύνευαν άνθρωποι».

Αναφέρθηκε ξανά στον δράστη που όπλισε το καλάσνικοφ, λέγοντας πως «όλος ο κόσμος έτρεχε να κρυφτεί μέσα στα μαγαζιά και στο ξενοδοχείο».

Μπλόκα της αστυνομίας

Μετά το περιστατικό, αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τη Λαμία και την Αμφίκλεια στην περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και μπλόκα στους γύρω δρόμους.

«Υπάρχει αστυνομία παντού, έχουν κλείσει δρόμους και κάνουν ελέγχους», κατέληξε ο επαγγελματίας.

