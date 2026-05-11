Ιράν: «Νόμιμη και γενναιόδωρη» η πρότασή μας στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Προειδοποιήσεις προς Ευρώπη για το Ορμούζ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Esmail
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε μια εκτενή τοποθέτηση προχώρησε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, χαρακτηρίζοντας την πρόταση της χώρας του για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ως «νόμιμη και γενναιόδωρη».

LIVE – 73η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι εμμένει σε παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις.

Η «γενναιόδωρη» πρόταση

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ υπεραμύνθηκε των θέσεων της Τεχεράνης, δηλώνοντας: «Το αίτημά μας είναι νόμιμο. Απαιτούμε τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του (αμερικανικού ναυτικού) αποκλεισμού και της πειρατείας, καθώς και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει άδικα σε τράπεζες λόγω των αμερικανικών πιέσεων».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η πρόταση του Ιράν περιλάμβανε ευρύτερες εγγυήσεις ασφαλείας.

«Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και η εμπέδωση της ασφάλειας στην περιοχή και τον Λίβανο ήταν άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά για την περιφερειακή ασφάλεια», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της Τεχεράνης, τόνισε: «Όποτε αναγκαζόμαστε να πολεμήσουμε, θα πολεμάμε, και όποτε υπάρχει χώρος για διπλωματία, θα δράττουμε αυτή την ευκαιρία».

«Ωστόσο, η διπλωματία έχει τους δικούς της κανόνες. Η απόφαση θα βασιστεί στα εθνικά μας συμφέροντα και το Ιράν έχει αποδείξει ότι επιθυμεί διακαώς τη διαφύλαξη των συμφερόντων του λαού μας».

Η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα και το μήνυμα στο Πεκίνο

Ερωτηθείς για την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, ο Μπαγκαΐ υπενθύμισε την πρόσφατη επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, στο Πεκίνο.

«Η Κίνα γνωρίζει πλήρως ότι αυτός ήταν ένας πόλεμος ανάγκης. Ήταν ένας πόλεμος που επιβλήθηκε στο Ιράν. Δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, αλλά η συνέχεια των μονομερών ενεργειών των ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να παραβιάζουν τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς», δήλωσε.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως, «Για την Κίνα, η σταθερότητα και η ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Άπω Ανατολή αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα, και οι Κινέζοι θα άρπαζαν την ευκαιρία να προειδοποιήσουν για τυχόν απρόβλεπτα μέτρα ή παράνομες πράξεις των ΗΠΑ, οι οποίες θα συνέχιζαν να υπονομεύουν όχι μόνο την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα αλλά και την παγκόσμια οικονομική ασφάλεια».

ΗΑΕ, Αίγυπτος και Ιράκ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στις αναφορές για «παρενόχληση» Ιρανών πολιτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά την κατάσταση και δεν θα διστάσει να δράσει για να προστατεύσει τους πολίτες της.

Σχετικά με τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε Ιρακινό υπουργό, τις χαρακτήρισε «πράξη εκφοβισμού» (bullying).

«Κάθε χώρα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα. Πρέπει να σέβονται την κυριαρχία των άλλων χωρών. Είναι δικαίωμα του ιρακινού λαού και των αξιωματούχων να λάβουν οποιαδήποτε θέση είναι προς το συμφέρον τους», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις πληροφορίες ότι αιγυπτιακά μαχητικά κατέρριψαν ιρανικά drones πάνω από τα ΗΑΕ, ο Μπαγκαΐ απέφυγε την ευθεία αντιπαράθεση με το Κάιρο.

«Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η ασφάλεια της περιοχής – οποιαδήποτε πράξη παρέμβασης που μπορεί να υπονομεύσει τη σταθερότητα της περιοχής απορρίπτεται, ανεξάρτητα από το όργανο, το κόμμα ή τη χώρα που παρεμβαίνει», σημείωσε.

Προειδοποίηση προς την Ευρώπη

Τέλος, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζουν την αποστολή πολεμικών πλοίων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα στους Ευρωπαίους ότι δεν πρέπει να υποκύπτουν στις πράξεις αλαζονείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση που θα υπονόμευε τα συμφέροντά τους», τόνισε.

«Όπως είπα, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο ανήθικος αλλά και παράνομος. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επιθετικότητά τους κατά του Ιράν. Αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρέπει να ξεγελαστούν και να εμπλακούν σε αυτό το ζήτημα».

Κατέληξε προειδοποιώντας ότι η ανάμειξη στον Περσικό Κόλπο θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα.

«Οποιαδήποτε παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ ή στον Περσικό Κόλπο θα προκαλούσε περαιτέρω επιπλοκές. Μάλλον θα επιδείνωνε τις τιμές – προσβλέπουμε στις χώρες του κόσμου να ενεργήσουν υπεύθυνα».

Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χανταϊός: Χωρίς συμπτώματα ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που νοσηλεύεται στο Αττικόν – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Καρκίνος των ωοθηκών: Ελπίδες από νέα στοχευμένη θεραπεία

Σε πανελλαδική απεργία προχωρά στις 13 Μαΐου η ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κοινωνική Αντιπαροχή: Πότε θα δημοπρατηθούν τα 8 πρώτα ακίνητα και τι διευκρίνισε η Μιχαηλίδου

Οι νεαροί μικροοργανισμοί του εντέρου «αντιστρέφουν» τη γήρανση του ήπατος, σύμφωνα με νέα έρευνα

PTH: Πώς παλιά μπουκάλια και οξέα μπαταριών γίνονται πολύτιμα χημικά
περισσότερα
12:02 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Μπόνι Τάιλερ: Υπέστη καρδιακή ανακοπή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας – Προσπάθησαν να την επαναφέρουν από τεχνητό κώμα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, η οπ...
10:38 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βρετανία: Απάντησε στις απειλές του Ιράν για το «HMS Dragon» – Η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού είναι «αμυντικού χαρακτήρα»

Η Βρετανία απάντησε επισήμως στις απειλές του Ιράν κατά των βρετανικών και γαλλικών πολεμικών ...
09:08 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που αεροπλάνο «ρουφάει» ένα πεζό στον κινητήρα του στο αεροδρόμιο του Ντένβερ – «Είδα τα πόδια του να περιστρέφονται»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη ...
08:30 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Νέος συναγερμός για τον χανταϊό: Θετικός Αμερικανός επιβάτης του «MV Hondius» κατά την πτήση επαναπατρισμού

Καθώς οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται στο επίκεντρο του ξεσπάσματος χανταϊού απ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media