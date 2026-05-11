Ιράν: «Νόμιμη και γενναιόδωρη» η πρότασή μας στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Προειδοποιήσεις προς Ευρώπη για το Ορμούζ

Σε μια εκτενή τοποθέτηση προχώρησε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, χαρακτηρίζοντας την πρόταση της χώρας του για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ως «νόμιμη και γενναιόδωρη».

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι εμμένει σε παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις.

Η «γενναιόδωρη» πρόταση

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ υπεραμύνθηκε των θέσεων της Τεχεράνης, δηλώνοντας: «Το αίτημά μας είναι νόμιμο. Απαιτούμε τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του (αμερικανικού ναυτικού) αποκλεισμού και της πειρατείας, καθώς και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει άδικα σε τράπεζες λόγω των αμερικανικών πιέσεων».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η πρόταση του Ιράν περιλάμβανε ευρύτερες εγγυήσεις ασφαλείας.

«Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και η εμπέδωση της ασφάλειας στην περιοχή και τον Λίβανο ήταν άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά για την περιφερειακή ασφάλεια», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της Τεχεράνης, τόνισε: «Όποτε αναγκαζόμαστε να πολεμήσουμε, θα πολεμάμε, και όποτε υπάρχει χώρος για διπλωματία, θα δράττουμε αυτή την ευκαιρία».

«Ωστόσο, η διπλωματία έχει τους δικούς της κανόνες. Η απόφαση θα βασιστεί στα εθνικά μας συμφέροντα και το Ιράν έχει αποδείξει ότι επιθυμεί διακαώς τη διαφύλαξη των συμφερόντων του λαού μας».

Η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα και το μήνυμα στο Πεκίνο

Ερωτηθείς για την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, ο Μπαγκαΐ υπενθύμισε την πρόσφατη επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, στο Πεκίνο.

«Η Κίνα γνωρίζει πλήρως ότι αυτός ήταν ένας πόλεμος ανάγκης. Ήταν ένας πόλεμος που επιβλήθηκε στο Ιράν. Δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, αλλά η συνέχεια των μονομερών ενεργειών των ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να παραβιάζουν τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς», δήλωσε.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως, «Για την Κίνα, η σταθερότητα και η ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Άπω Ανατολή αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα, και οι Κινέζοι θα άρπαζαν την ευκαιρία να προειδοποιήσουν για τυχόν απρόβλεπτα μέτρα ή παράνομες πράξεις των ΗΠΑ, οι οποίες θα συνέχιζαν να υπονομεύουν όχι μόνο την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα αλλά και την παγκόσμια οικονομική ασφάλεια».

ΗΑΕ, Αίγυπτος και Ιράκ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στις αναφορές για «παρενόχληση» Ιρανών πολιτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά την κατάσταση και δεν θα διστάσει να δράσει για να προστατεύσει τους πολίτες της.

Σχετικά με τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε Ιρακινό υπουργό, τις χαρακτήρισε «πράξη εκφοβισμού» (bullying).

«Κάθε χώρα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα. Πρέπει να σέβονται την κυριαρχία των άλλων χωρών. Είναι δικαίωμα του ιρακινού λαού και των αξιωματούχων να λάβουν οποιαδήποτε θέση είναι προς το συμφέρον τους», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις πληροφορίες ότι αιγυπτιακά μαχητικά κατέρριψαν ιρανικά drones πάνω από τα ΗΑΕ, ο Μπαγκαΐ απέφυγε την ευθεία αντιπαράθεση με το Κάιρο.

«Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η ασφάλεια της περιοχής – οποιαδήποτε πράξη παρέμβασης που μπορεί να υπονομεύσει τη σταθερότητα της περιοχής απορρίπτεται, ανεξάρτητα από το όργανο, το κόμμα ή τη χώρα που παρεμβαίνει», σημείωσε.

Προειδοποίηση προς την Ευρώπη

Τέλος, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζουν την αποστολή πολεμικών πλοίων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα στους Ευρωπαίους ότι δεν πρέπει να υποκύπτουν στις πράξεις αλαζονείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση που θα υπονόμευε τα συμφέροντά τους», τόνισε.

«Όπως είπα, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο ανήθικος αλλά και παράνομος. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επιθετικότητά τους κατά του Ιράν. Αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρέπει να ξεγελαστούν και να εμπλακούν σε αυτό το ζήτημα».

Κατέληξε προειδοποιώντας ότι η ανάμειξη στον Περσικό Κόλπο θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα.

«Οποιαδήποτε παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ ή στον Περσικό Κόλπο θα προκαλούσε περαιτέρω επιπλοκές. Μάλλον θα επιδείνωνε τις τιμές – προσβλέπουμε στις χώρες του κόσμου να ενεργήσουν υπεύθυνα».

Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera