Σωκράτης Φάμελλος: Το  Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Αναλυτικά η δήλωσή του

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος
Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ύψους 43.804,68 ευρώ δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, βάσει του «Πόθεν Έσχες» που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971,33 ευρώ ενώ εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ποσό ύψους 42.999,74 ευρώ σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ καταγράφονται μικρότερα ποσά σε άλλους λογαριασμούς.

Ο κ. Φάμελλος διαθέτει επίσης ένα διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 179,53 τ.μ., καθώς και σειρά ακινήτων στην Ηλεία, μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στον Πύργο και αγροτικές καλλιέργειες. Παράλληλα, διαθέτει μονοκατοικία και διαμέρισμα στη Φολέγανδρο, ενώ στη δήλωση περιλαμβάνεται και διαμέρισμα 42,91 τ.μ. στη Γερμανία.

Μέρος της ακίνητης περιουσίας στην Ηλεία προήλθε μέσω κληρονομιάς, ενώ για το ακίνητο στη Θέρμη σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσοστό 12,5% αποκτήθηκε έπειτα από αποδοχή κληρονομιάς της συζύγου του, η οποία απεβίωσε το 2018.

Ως προς τα οχήματα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.560 κυβικών, το οποίο αποκτήθηκε το 2023 έναντι 8.000 ευρώ.

Σε ό, τι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις, ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει στεγαστικό δάνειο ύψους 200.000 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 23.411,52 ευρώ, καθώς και δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή με υπόλοιπο 14.375 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται οφειλή πιστωτικής κάρτας ύψους 1.100 ευρώ περίπου, αλλά και δάνειο προς φυσικό πρόσωπο με υπόλοιπο 6.841,24 ευρώ.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες

