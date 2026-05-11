Γεραπετρίτης για drone στη Λευκάδα: Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, θα υπάρξει αντίδραση με τα αναγκαία διαβήματα

Ως «ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό» χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης το περιστατικό με το θαλάσσιο drone, το οποίο εντοπίστηκε «ακυβέρνητο» στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας (7/5), σημειώνοντας ότι θα ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η έρευνα για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί και «εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα».

Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

«Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για μείζονα θέματα, τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα για τη Γάζα, την Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο στις περισσότερες πρωτοβουλίες.

Σε ό,τι αφορά την ειρήνη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα, με τις ισχυρές συμμαχίες, έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τονίζουμε με κάθε ευκαιρία την ανάγκη να υπάρχει η διασφάλιση απολύτως της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους μας.

Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ελλάδα ανέλαβε μια ισχυρή πρωτοβουλία με τη Διακήρυξη των Δελφών, η οποία υπεγράφη πριν από μερικές εβδομάδες και ενδυναμώνει την προσπάθεια, έτσι ώστε η διεύρυνση να καταστεί μια πραγματικότητα με ορίζοντα την ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2ο εξάμηνο του 2027.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες, και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.

Θα ήθελα, πάντως, να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».