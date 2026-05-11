Νίκος Ανδρουλάκης: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης, Βουλή
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα «Πόθεν Έσχες» του 2025 (χρήση 2024) των πολιτικών αρχηγών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό εισόδημα ύψους 58.042,01 ευρώ.

Από αυτά τα 36.529,56 προέρχονται από τη βουλευτική αποζημίωση, τα 21.504,96 ευρώ από ακίνητα και τα 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Διαθέτει συνολικές καταθέσεις ύψους  58.399,04, εκ των οποίων 55.559,78 στην Εθνική Τράπεζα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40,16 τ.μ. στη Σέριφο, με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Παράλληλα, διατηρεί ακίνητα στην Κρήτη, στην Αττική και ένα στο Βέλγιο.

Τέλος, δηλώνει ατομική επιχείρηση (100%) και συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, ενώ έχει ένα επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ με κυβισμό 1.598.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες

