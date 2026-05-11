Τζανακόπουλος στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε να υπάρξουν οι διεργασίες για μια μεγάλη Κεντροαριστερά

Για την Κεντροαριστερά και το κυοφορούμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός, Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Σχετικά με την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, καθώς με τον τρόπο που κινούνται, είναι σαν να εργάζονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, είπε: «Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την εικόνα που παρουσίασε η κοινοβουλευτική της ομάδα. Δηλαδή, είχαμε βουλευτές εναντίον υπουργών, υπουργούς εναντίον άλλων υπουργών, βουλευτές εναντίον του πρωθυπουργού, υπουργούς οι οποίοι απουσίαζαν. Καρφιά, εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, υπονοούμενα, που αντανακλούν στην πραγματικότητα μια εικόνα φθοράς που έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία σχετίζεται αφενός με την οικονομική κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται για την μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας – διότι αυτή τη στιγμή το 70-75% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια – και αφετέρου έχει να κάνει προφανώς με τη συσσώρευση σκανδάλων. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο- από το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην συγκάλυψη των Τεμπών και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εικόνα, η οποία νομίζω αποτυπώθηκε και στις ευρωεκλογές με το 28% της Νέας Δημοκρατίας».

«Η προοδευτική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει μεγαλύτερη κρίση από την κυβέρνηση»

Ο κ. Τζανακόπουλος εξήγησε στη συνέχεια το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρύτερος χώρος της Αριστεράς, λέγοντας: «Εξαιτίας του κατακερματισμού και παρά την κρίση της κυβέρνησης, φαίνεται ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση -και μάλιστα η αριστερή, η προοδευτική αντιπολίτευση- είναι μεγαλύτερη από την κρίση της κυβέρνησης. Έχουμε μία πολυδιάσπαση των δυνάμεων, μία εικόνα όπου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται όροι πολιτικών συνεννοήσεων».

«Και δυστυχώς, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αντιπολίτευση είναι ότι κανείς δεν αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα που θα κοιτάξει στα μάτια και με αξιώσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να είναι βασικός πόλος συσπείρωσης της δεξιάς. Παρά το γεγονός ότι και εκεί εμφανίζονται ρωγμές, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι στα δεξιά του κέντρου, απολύτως ηγεμονική και κυρίαρχη δύναμη» συνέχισε ο πρώην υπουργός και πρόσθεσε:

«Αντίθετα, στα αριστερά του κέντρου, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μία εικόνα όπου συγκροτείται ένας πόλος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια, με αξιώσεις νίκης, τη Νέα Δημοκρατία, και με αυτή την έννοια, αυτό που λέω είναι ότι εδώ και τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, πρέπει να προτάξουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη, διότι η χώρα και η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέχουν τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας».

Κληθείς να σχολιάσει αυτό που υποστηρίζουν ορισμένοι ότι οι πολίτες στην πρώτη κάλπη των εθνικών εκλογών θα επιλέξουν ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, το οποίο συνέχεια θα καταφέρει να «μαζέψει» ή να «διαλύσει» τα υπόλοιπα και ερωτηθείς εάν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση των κομμάτων της κεντροαριστεράς πριν από την εκλογική αναμέτρηση, είπε:

«Αν υπάρξουν δύο ή τρία κόμματα, τα οποία θα κινούνται μεταξύ του 12%, 13% ή 15%, δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Στην πραγματικότητα μιλάτε για μια επανάληψη του σεναρίου του Μαΐου-Ιουνίου του 2012. Δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, διότι καταρχάς προεξοφλεί ότι θα πάμε σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό δεν είναι βέβαιο και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παίζουμε την τύχη της κοινωνικής πλειοψηφίας στα ζάρια για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει αυτή τη στρατηγική. Ότι δηλαδή θέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με μια ψήφο, προκειμένου στη συνέχεια να μπορέσει να λειτουργήσει ως πόλος συσπείρωσης όλων των υπολοίπων κοινωνικών δυνάμεων. Να σκουπίσει τις ψήφους των υπολοίπων. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας».

«Αν το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο από μόνο του, θα το είχε καταφέρει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχει καταφέρει. Με αυτή την έννοια, λέω ότι αν υπάρχει κάποιο σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν πόλο που θα κοιτάξει με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια, είναι αυτό το σενάριο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε πριν από τις πρώτες εκλογές. Δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει η διάθεση και η επιθυμία για μια τέτοια πλατιά συστράτευση», συμπλήρωσε.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς εάν μία προσωπικότητα όπως αυτή του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης για να υπάρξουν οι διεργασίες για μια μεγάλη Κεντροαριστερά, απάντησε:

«Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει, αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συγκρότηση του νέου φορέα και δεν έχει γίνει και απολύτως σαφές με ποιον τρόπο θα κινηθεί. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η συγκρότηση αυτού του πόλου, αυτής της πανστρατιάς, πρέπει να γίνει με όρους συλλογικούς, προγραμματικής σύγκλισης, πολιτικής συζήτησης, με όρους ανοιχτούς και δημοκρατικούς. Εγώ αυτό θα το έβλεπα σαν μια πιθανότητα για να μπορέσει να διαμορφωθεί μια πολιτική δύναμη, μια πολιτική συμμαχία αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία επί ίσοις όροις».

«Τώρα αυτό απομένει να φανεί, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, και με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι επιμέρους πολιτικές δυνάμεις. Αυτά τα λέω και σε ό,τι αφορά το κόμμα μου. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που έχουμε δει αυτά τα τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, είναι ότι επικρατεί μια αίσθηση αυτάρκειας των πολιτικών χώρων. Ότι, όλοι οι πολιτικοί χώροι θεωρούν ότι μόνοι τους, είτε θα υπηρετήσουν πολιτικά σχέδια που αφορούν την υπεράσπιση της ταυτότητάς τους, όπως συχνά συμβαίνει και στο δικό μου κόμμα, είτε ότι δεν αναγνωρίζουν εν πάση περιπτώσει την ανάγκη να υπάρξει μια πλατιά συσπείρωση. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτές οι στρατηγικές δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες, αλλά μένει να φανεί», τόνισε ο κ. Τζανακόπουλος.

Πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Νίκου Παππά

Κληθείς να σχολιάσει τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Παππάς στη Realnews, όπου είπε ότι πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας μεταξύ του κ. Φάμελλου και του κ. Τσίπρα, ανέφερε: «Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κατά την γνώμη μου την υπόθεση της ευρύτερης Αριστεράς και της πανστρατιάς που απαιτείται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, με όρους συνεννοήσεων. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον υπάρχει διάθεση για μία συλλογική και οργανωμένη συζήτηση, τότε υπάρχουν πιθανότητες και μπορούν να διαμορφωθούν όροι πολιτικής συστράτευσης. Αυτό απομένει να φανεί και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως στους επόμενους μήνες, πάντως σε κάθε περίπτωση, μέσα στο καλοκαίρι».

Όσον αφορά την πιθανότητα να προκύψει ένα νέο σχήμα που θα είναι προϊόν νέας ενοποίησης, του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, στην περίπτωση που δεν ανοίξουν διάπλατα οι πόρτες του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα για όλους, υπογράμμισε:

«Καταρχάς, δεν είναι ζήτημα να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά να υπάρξει μια οργανωμένη συζήτηση μεταξύ όλων των δυνάμεων της ευρύτερης Aριστεράς που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν όρους συστράτευσης. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο και το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν γίνει, τότε η κάθε πολιτική δύναμη θα αναλάβει τη σχετική ευθύνη για το πώς θα πορευτεί. Το ζήτημα είναι η οργανωμένη πολιτική προγραμματική συζήτηση, σύγκλιση, συμμαχία, συστράτευση και ο κοινός βηματισμός. Αν αυτό ευοδωθεί, θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη θετική είδηση στο πολιτικό σκηνικό μετά από αρκετά χρόνια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρύτερη Αριστερά».