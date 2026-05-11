Πόθεν Έσχες: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Κυριάκου Βελόπουλου

Τα συνολικά έσοδα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου ανέρχονται σε 101.054,68 ευρώ, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Αναλυτικά, από αποδοχές της Βουλής (αφορολόγητες) 32.732,40 ευρώ, από εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου 12.252,11 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα 32.033,76 ευρώ, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων / δάνεια / δωρεές / κληρονομιές κλπ 24.000,00 ευρώ και από μερίσματα/τόκους /δικαιώματα 36,41 ευρώ.

Οι μετοχές/χρεόγραφα, που δήλωσε ο κ. Βελόπουλος είναι αξίας 6.054,00 ευρώ. Αναλυτικά, της Alico Invest Plus (UP1B000C0) (Επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο) 1 τεμάχιο, αξίας 5.331,30 ευρώ και της ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. 990 τεμάχια, αξίας 722,70 ευρώ.

Ο κ. Βελόπουλος μισθώνει 2 θυρίδες στην Τράπεζα Eurobank, από το 2022.

Οι καταθέσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ανέρχονται συνολικά σε 266.285,63 ευρώ.

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε 4 ακίνητα εκ των οποίων εκποίησε τα 3, εντός του έτους δήλωσης. Δεν δηλώνει κάποιο όχημα.

Είναι εταίρος (48,33%) στην «Όλγα Πετροπούλου και Σία ΕΠΕ» (εμπορική-βιομηχανική), από το 2000, με κεφάλαιο εισφοράς: 8.700 ευρώ.

Τέλος, δεν έχει τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις (Πιστωτική στην Εθνική Τράπεζα με αρχικό ποσό 5.000 ευρώ αλλά μηδενικό υπόλοιπο).

